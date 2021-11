Prefeitura de Belém reabre inscrições para concurso da Semad

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) informa que devido à instabilidade no site da banca organizadora da AOCP, ocorrido na segunda-feira, 8, que pode ter impossibilitado a realização da inscrição de alguns candidatos, as inscrições e o pagamento do boleto referentes ao concurso público Nº 001/2020-PMB-Semad foram prorrogadas.

As inscrições foram reabertas às 12h desta terça-feira, 9, e se estendem até as 23:59h da quarta-feira, 10. O pagamento pode ser efetuado até quinta-feira, 11. O edital de reabertura das inscrições já está disponível no site da AOCP.