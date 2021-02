Pará tem abertas quase 7 mil vagas em concurso do IBGE; acesse

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou 6.768 vagas para agentes temporários no Estado do Pará. No total, o certame abriu mais de 200 mil vagas temporárias de trabalhadores que atuarão no Censo Demográfico 2021, com salários de até R$ 2.100. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.

Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido no edital. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. O nível de escolaridade exigido para ambas as funções é o ensino médio completo.

Acesse aqui o edital do concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 25,77.As inscrições para agente recenseador devem ser feitas neste endereço na internet, de 23 de fevereiro a 19 de março.Para as vagas de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, as inscrições começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março neste endereço na internet. A taxa de inscrição é de R$ 39,49.

São 181.898 vagas para a função de recenseador, com remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos.

Outras 5.450 vagas para a função de agente censitário municipal, com salário de R$ 2.100,00. E 16.959 vagas são para a função de agente censitário supervisor, com salário de R$ 1.700Para a função de recenseador, a duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades de conclusão das atividades do Censo e de disponibilidade.

Atribuições

O cargo de Agente censitário municipal destina-se aos trabalhos de gerenciamento e acompanhamento da coleta em cada município, enquanto o de agente censitário supervisor aos trabalhos administrativos e técnico operacionais, além de supervisionar o trabalho realizado pelos recenseadores.

Entre as funções dos cargos, segundo o edital, estão cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta; apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá; assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; e coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2021 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta.