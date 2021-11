Lei Orçamentária Anual 2022 prevê duas mil vagas em concursos públicos no Pará

O relator do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022 apresentado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o deputado estadual Igor Normando, informou que o governo do Estado orçou R$ 19 milhões para a realização de concursos públicos no próximo ano. A previsão é de duas mil novas vagas em diversos setores do serviço público no âmbito do Executivo Estadual. Esta ação será desenvolvida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

VEJA MAIS

Em seus canais de comunicação, o Governo já adiantou que vai realizar os concursos públicos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) e Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP). Todos os certames vão ofertar vagas para os níveis médio e superior, sendo 121 para o HOL, 219 para FHCGV, 250 para FSCMPA e 21 para o IGEPREV. Ou seja, juntos, esses órgãos somam mais de 600 vagas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará também vai realizar concurso público para preenchimento de 405 vagas, com cadastro reserva, para o cargo de Praça e a Seplad está avançando no processo de escolha da banca organizadora do certame.