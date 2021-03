IBGE abre inscrições para 6,5 mil vagas com salário de até R$ 5 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira, 10, edital de concurso para cobrir quatro funções temporárias. São 6,5 mil vagas. O edital está no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

Uma das funções é para agente de pesquisas e mapeamento, para quem tem ensino médio completo, abrangendo a maioria das vagas (5.623), com salário de R$ 1.387,50. A jornada de trabalho é de 30h semanais, sendo 6h diárias, em contrato de um ano. As inscrições devem ser feitas de 10 de março a 31 de março de 2021, pelo site do Cebraspe.

Há também 300 vagas para agentes de pesquisa por telefone, com remuneração de R$ 1.345. A função prevê 30h semanais de trabalho, sendo 6h diárias. Nessa função não basta o ensino médio, é preciso ter e experiência de ao menos um ano em teleatendimento/telemarketing nos últimos cinco anos. As inscrições devem ser feitas de 10 de março a 31 de março de 2021, pelo site do Cebraspe.

Outras 552 vagas são destinadas para supervisor de coleta e qualidade, com salário de R$ 3,1 mil. A jornada de trabalho prevista é de 40h semanais, sendo 8h diárias. Também é necessário ter ensino médio completo. Para essas vagas, o cadastro estará disponível entre 11 de março e 26 de março de 2021, apenas pelo site do Cebraspe.

E apenas 25 vagas são destinadas a supervisor de pesquisa, com salário de R$ 5,1 mil. A função exige áreas de conhecimento geral, gestão, suporte gerencial e tecnologia de informação e comunicação.

Com contrato de um ano, que pode ser prorrogado, essas vagas têm inscrições de 11 de março a 31 de março de 2021, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).