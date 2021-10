Hospital Jean Bitar abre processo de cadastro de reserva preferencialmente para PDC

O Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém (PA), em está realizando processo de cadastro de reserva para técnico de enfermagem, preferencialmente para Pessoa com Deficiência (PcD). Os interessados devem enviar currículo com o título “cadastro reserva” exclusivamente por email: (rh.hjb@indsh.org.br) com o cargo pretendido no título, até o dia 30 de outubro de 2021.

Os currículos passarão por triagem que seguem critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados, serão comunicados sobre dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

A unidade hospitalar é um órgão público administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O Centro Hospitalar Jean Bitar fica na rua Cônego Jerônimo Pimentel, Umarizal, em Belém. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 3239-3800.