Hospitais públicos abrem vagas de emprego em cinco cidades do Pará

Cinco hospitais paraenses gerenciados pela entidade filantrópica Pró-Saúde, nas cidades de Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém e Marabá, estão oferecendo oportunidade de trabalho nas áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Pessoas com Deficiência (PCD) também podem se candidatar.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), as vagas abertas são para os cargos de médico, médico cirurgião vascular e farmacêutico, com prazo para inscrição até o dia 19 de novembro, e enfermeiro, para o banco de talentos, com prazo para inscrição até o dia 12 de dezembro.

Na capital, Belém, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo oferece oportunidades para aprendiz administrativo, técnico de enfermagem e farmacêutico. O prazo para inscrição é até o dia 16 de dezembro. Localizado a 114km da capital Belém, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) está com processo seletivo aberto para as vagas de auxiliar de cozinha, fonoaudiólogo, lactarista, farmacêutico, técnico de enfermagem e enfermeiro. Para concorrer, o candidato pode se inscrever até 12 de dezembro.

No Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, há oportunidades para nutricionista, psicólogo clínico, técnico de enfermagem e auxiliar de higiene e limpeza, além de vagas exclusivas para PCD. As inscrições estão abertas até o dia 21 de novembro.

Já no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para os cargos de psicólogo, almoxarife e auxiliar administrativo, os interessados podem se candidatar até o dia 25 de novembro.

Seleção

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade: https://www.prosaude.org.br. Em seguida, acessar o menu "Trabalhe Conosco" e, depois, buscar pela opção "Conheça nossas oportunidades". Clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

Após a realização do cadastro, os currículos passarão por triagem e os selecionados devem ser contatados para a realização das próximas etapas do processo, como provas e entrevistas. Cada etapa do processo seletivo será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.