Escola de Sargentos reabre inscrições em junho

As inscrições para o concurso público da Escola de Sargentos do Exército Brasileiro serão reabertas em junho para quem quiser participar. O Departamento de Ensino e Cultura (DECEx) e intermédio da ESA, publicou no Diário Oficial da União, na semana passada, um edital de retificação reabrino o períoodo de inscrições para ingresso nos Cursos de Formação de Sargentos das Armas, Sargentos de Saúde e Sargentos Músicos para ingresso no início de 2022.

Agora, os candidatos interessados poderão se inscrever de 7 a 16 de junho, neste site, com taxa de R$ 95. São 1.100 vagas abertas para candidatos de ambos os sexos, sendo: 1.000 delas na área geral, 900 para homens e 100 para mulheres; 45 vagas para área de música em vários instrumentos; e 55 vagas específicas na área da saúde. Haverá também cota para candidatos negros.

As 1.000 vagas para o Curso de Formação na área geral são para as especialidades de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações (somente para homens), além de material bélico - manutenção de viatura auto, material bélico - manutenção de armamento, material bélico - mecânico operador, material bélico - manutenção de viatura blindada, manutenção de comunicações, topografia, intendência e aviação - manutenção (para homens e mulheres).

As 45 vagas para alunos músicos são para instrumentos de clarineta em Mi Bemol/clarineta em Si Bemol (11), flauta em Dó/flautim em Dó (2), saxhorne barítono em Si Bemol/saxhorne baixo em Si Bemol (6), saxofone em Mi Bemol/saxofone em Si Bemol (4), tímpanos, bombo, pratos, tarol e caixa surda (2), trombone tenor em Si Bemol (de vara)/trombone baixo em Si Bemol (de vara) (7), trompa em Fá (1), trompete em Mi Bemol/Si Bemol, cornetim em Si Bemol/flueglhorne em Si Bemol (10) e tuba em Mi Bemol/tuba em Si Bemol (2). Já as outras 55 vagas para Sargentos da Saúde são específicas no curso de técnico em enfermagem.

Para participar da seleção, os candidatos devem possuir escolaridade de nível médio concluído, idade mínima de 17 e máxima de 24 anos (não podendo completar 25 anos até dezembro de 2022), sendo que, para as áreas de saúde e música, a idade máxima permitida será de 26 anos até o término do ano da matrícula (dezembro de 2022). Além disso, o candidato deve ter 1,60m de altura se do sexo masculino ou 1,55m se do sexo feminino, entre outros requisitos.

Durante o curso de formação, o aluno recebe uma ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica. Após formação no curso, o aprovado é declarado 3º Sargento e perceberá remuneração de R$ 3.825, de acordo com o estipulado pela tabela de salários dos militares.

O concurso será composto por várias etapas de avaliação para selecionar os candidatos: exame intelectual, com prova objetiva; prova de redação para todas as áreas; inspeção de saúde; exame de aptidão física; e exame de habilitação musical, para o candidato da área de música. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 3 de outubro em várias cidades-sede das organizações militares do país.

Segundo o edital, as avaliações ocorrerão nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Resende (RJ), Vila Velha (ES), Niterói (RJ), Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), Três Corações (MG), Uberlândia (MG), São Paulo (SP), Campinas (SP), Taubaté (SP), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Uruguaiana (RS), Florianópolis (SC), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Fortaleza (CE), Teresina (PI), Manaus (AM), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Brasília (DF), Palmas (TO), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), São Luís (MA), Belém (PA), Macapá (AP) e Marabá (PA). Os locais de realização das provas em cada cidade serão informados a partir do dia 15 de setembro. O concurso terá validade somente para o ano da matrícula (2022) e será encerrado assim que os aprovados forem incorporados.

Serviço:

Seleção do Exército

Inscrições: de 7 a 16/6, neste site

Taxa: R$ 95

Salário: R$ 3.825

Vagas: 1.100