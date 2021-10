Exames médicos de candidatos do concurso da Polícia Civil começam na próxima semana

Os candidatos aos cargos de Investigador de Polícia Civil (IPC), Escrivão de Polícia Civil (EPC) e Papiloscopista (PAP), no Concurso Público realizado pelo Governo do Pará, começam a fazer os exames médicos na próxima semana, de sexta (04) até domingo (07), conforme edital de convocação publicado pelo Instituto AOCP, que organiza o certame. No mesmo documento, consta a lista dos inscritos aptos a realizar os exames.

Cada candidato fará o exame médico no município indicado no momento da inscrição. Segundo o Edital, para conhecer o dia, horário e local de realização de mais esta etapa do concurso, é preciso consultar o cartão de informação para exame médico que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 15h desta quinta (28).

Ao todo, mais de 104 mil candidatos se inscreveram neste concurso. Foram ofertadas 1.088 vagas para a Polícia Civil, sendo 265 para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 506 para investigador e 65 vagas para papiloscopista. Para o cargo de investigador, 59.465 candidatos se inscreveram, enquanto outros 37.488 concorrem ao de escrivão e 7.418 ao cargo de papiloscopista da Polícia Civil do Pará. A prova foi realizada no dia 04 de julho, nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

A remuneração é de R$ 6.893,57. Os candidatos já passaram pelas provas de capacitação física.