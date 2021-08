EMPREGO: Hydro mantém banco de talentos para pessoas com deficiência

O Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência da Hydro, mantido no site www.hydro.com, tem recebido currículos de profissionais com interesse em atuar nas várias áreas da empresa, que é líder industrial na cadeia do alumínio, com unidades em Belém, Barcarena e Paragominas. A Companhia, após avaliar as informações prestadas, entra em contato convidando o candidato para o processo seletivo, de acordo com as demandas.

Foi por este caminho que Ana Carolina Moraes Fernandes, 33 anos, conseguiu uma vaga como assistente Financeiro no escritório da Hydro em Belém, atuando diariamente nos sistemas de contas a pagar. Ela tem hemiparesia, que é a paralisia parcial de um lado do corpo - no caso dela, é congênita e acomete perna e braço direitos.

Graduada em Administração, com especialização em Auditoria, e cursando outra pós-graduação em Gestão Financeira, Ana Carolina tem como meta crescer na carreira de analista, conquistando cargos em níveis júnior, pleno e sênior na própria Hydro. “A Hydro foi meu segundo emprego; antes trabalhei em uma empresa de telecomunicações. Sempre vi a hemiparesia como uma mini deficiência, então não relatava nos processos seletivos. Foi a minha mãe que me orientou a adicionar o laudo médico na candidatura para que eu garantisse a acessibilidade no ambiente de trabalho. Acredito que, de alguma forma, também foi uma informação relevante para avaliação do meu currículo”, relembra.

Ela conta que tinha mais conhecimento teórico do que da prática na área Financeira e contou com o apoio da equipe na transferência de aprendizados no dia a dia. “Todos os dias surgem novos processos na nossa área e eles me ajudam na atualização do que ainda não domino. E juntos estamos criando muitos projetos para área”, ressalta. Para melhorar o seu desempenho, Carolina não deixa de se exercitar, de acordo com as orientações médicas, nem na pandemia. “Estou de home office desde o início da pandemia. Para prevenir a rigidez muscular e a atrofia dos membros, gosto de dançar e de exercícios aeróbicos”, acrescenta.

Herondy Feitosa da Silva Soares, de 37 anos, é Analista de Suprimentos Júnior, no escritório da Hydro em Belém. Aos 17 anos, ele sofreu um acidente em que o pedaço de ferro atingiu o seu olho esquerdo, levando à perda total da visão deste lado ao longo dos anos. Até o processo seletivo na Hydro, ele nunca havia exposto a sua deficiência visual em seleções para emprego. “Trabalhei por seis anos na área de compra e venda de uma loja de material de construção. Quando procurei emprego para melhorar a carreira profissional, cadastrei meu currículo em várias plataformas online, mas nada específico para pessoa com deficiência. Apenas mencionei no próprio currículo e esse detalhe chamou a atenção dos recrutadores da Hydro”, conta. “O mais importante tem sido o respeito que recebo dos meus colegas, que melhorou bastante a minha auto-estima. Quando procurei novos caminhos profissionais, eu ouvia as vantagens de atuar na Companhia, principalmente sobre o cuidado com seus empregados. Fez a diferença para o que tenho hoje, inclusive na vida pessoal. Recomendo aos candidatos que não percam as esperanças de um bom emprego”, completou.

De acordo com a Hydro, além do Banco de Talentos, a pessoa com deficiência é um dos públicos prioritários do programa de Diversidade, Inclusão e Pertencimento (DIP) da empresa, este ano. O DIP faz parte do compromisso em fazer uma diferença positiva na sociedade e traz benefícios a todos, promovendo a colaboração entre times, redução de conflitos, clima organizacional, melhor receptividade para novas ideias e inovação no trabalho. Com o programa, a Hydro também pretende avançar com treinamentos e campanhas de conscientização para que, em todos os níveis da empresa, essa pauta seja fortalecida internamente para uma mudança organizacional pró-diversidade.

“O DIP promove mudanças que vão elevar nossa capacidade de atuar de forma criativa e inovadora, a partir do respeito às diferenças que nos tornam únicos e, por isso, valiosos em nossas maneiras de pensar, enxergar e interagir com o mundo. O nosso objetivo é estabelecer processos seletivos e desenvolvimento de carreira que favoreçam e encorajem a diversidade e a inclusão na empresa”, explica Douglas Ruozzi, diretor de Recursos Humanos da Hydro. “A Companhia acredita que uma equipe mais diversificada é fundamental para resolver desafios complexos, contribuindo para ambição da Hydro de ser líder industrial sustentável. Juntos podemos alcançar as metas dos nossos negócios”, acrescenta Carlos Neves, diretor de Operações de Bauxita & Alumina. Ele é o líder e embaixador da diversidade da pessoa com deficiência da Hydro no Brasil.