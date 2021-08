Hospital abre processo seletivo nas áreas administrativa e assistencial

O Hospital Geral de Tailândia (HGT) está realizando processo seletivo para as seguintes vagas: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Agente de Portaria e Auxiliar Serviços Gerais, preferencialmente, para Pessoas com Deficiência (PcD). Para alguns cargos, como o de auxiliar administrativo, é necessário que interessados estejam cursando ensino superior. Para os demais, é exigido ter ensino médio completo.

Para participar do processo os candidatos devem enviar seus currículos atualizados para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br com assunto: candidato/auxiliar administrativo/ Auxiliar de Farmácia/ Agente de Portaria/ Auxiliar Serviços Gerais, no período de 27/08 a 02/09. Todos os currículos passarão por triagem e seguirão critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para as vagas ofertadas. Mais informações os interessados devem entrar em contato pelo fone (91) 3752-3121.

EXIGÊNCIA DOS CARGOS

Para participar do processo, os candidatos deverão ter os seguintes conhecimentos e habilidades:

Auxiliar Administrativo: Desejável está cursando ensino superior em Administração, obter certificação em curso de informática e experiência desejável acima de 1 ano na função. Entre os conhecimentos técnicos exigidos para o cargo estão: conhecimentos em português e redação; uso de software para editoração de textos, planilha eletrônica e apresentações; operação de sistemas de comunicação por meios eletrônicos e digitação. Também é desejável que o candidato tenha boa capacidade de comunicação, organização do trabalho, organização de arquivos, saber secretariar reuniões, habilidades com atendimento a públicos diversos, comunicação interna e externa, iniciativa e discernimento para buscar informações e tomar providências inerentes ao cumprimento de suas atribuições.

Auxiliar de Farmácia: Ter concluído ensino Médio, ter desenvoltura com a escrita e leitura e organização dos medicamentos são algumas das exigências atribuídas ao cargo de auxiliar de farmácia. Também é necessário ter experiência acima de 6 (seis) meses na função e certificação informática básica. É desejável também, ter vivência em processos e rotinas em farmácia, preferencialmente, hospitalar.

Agente de Portaria: Para este cargo é exigido ensino médio completo. Ter formação comprovada em curso profissionalizante de agente de portaria r em vigilância patrimonial. Também é desejável que o candidato ter boa comunicação e desenvolvimento na fala e experiência desejável acima de 6 (seis) meses.

Auxiliar Serviços Gerais: Para ocupar as vagas referentes a esta função é necessário ter ensino médio completo; ter aptidão com escrita e leitura; gostar de servir; ter disposição e capacidade física; saber trabalhar em grupo; ter proatividade e iniciativa; ter autocontrole emocional, capacidade de organização e responsabilidade para executar tarefas. Também é desejável ter experiência acima de 6 (seis) meses e vivencia em processos de rotinas de higienização e limpeza, preferencialmente, em unidades de saúde.