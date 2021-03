Caixa contrata estagiários em vários municípios do Pará

A Caixa Econômica Federal, por meio do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), realiza um processo seletivo público para contratar estagiários de níveis médio e técnico. As vagas são para diversos Estados no Brasil, inclusive o Pará, nos municípios de Barcarena, Benevides, Bragança, Breu Branco, Breves, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Jacundá, Juruti, Mãe do Rio, Marituba, Moju, Mosqueiro, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Paragominas, Rondon do Pará, Salinópolis, Marabá, Parauapebas, Santa Isabel do Pará, São Miguel do Guamá, Tailândia, Tomé-Açu, Tucuruí, Uruará e Xinguara.

As vagas de estágio se destinam a alunos de nível médio, técnico e superior. No ato da assinatura do contrato, o estudante deverá estar cursando do quinto ao penúltimo semestre dos cursos de arquitetura e urbanismo e engenharias; do quinto ao nono semestre do curso de direito; do primeiro ao terceiro ano do ensino médio ou EJA; e do primeiro ao penúltimo semestre dos cursos de nível técnico e/ou integrado ao ensino médio.

Para concorrer às vagas, além de estar inscrito nos cursos acima, o candidato deverá ter idade mínima de 16 anos e disponibilidade para estagiar por, no mínimo, seis meses. O valor da bolsa-auxílio será de R$ 400 para carga horária de quatro horas por dia e 20 horas semanais de ensino médio ou técnico; de R$ 500 para cinco horas de trabalho por dia e 25 horas semanais na mesma escolaridade; e de R$ 1.000 para carga horária de cinco horas diárias e 25 horas semanais para ensino superior. Além disso, haverá auxílio-transporte no valor de R$ 130.

As inscrições poderão ser realizadas de forma gratuita até as 23h59 do dia 31 de maio deste ano, por meio do site do Ciee - portal.ciee.org.br. Após essa fase, o candidato receberá por e-mail acesso para realização da prova online. Ele terá dois minutos para responder cada questão - caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para próxima questão. As provas objetivas online de todos os níveis serão compostas por 20 questões. Para demais informações, basta consultar o edital disponibilizado no site do Ciee.

Serviço

Programa de estágio da Caixa

Inscrições: até 31 de maio, pelo site

Taxa: gratuita

Salário: entre R$ 400 e R$ 1.000, mais auxílio-transporte de R$ 130

Vagas: não informado