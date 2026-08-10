Brasil tem 692 vagas previstas em concursos jurídicos com salário de até R$ 41,8 mil
Seleções para carreiras como defensor, procurador, juiz, promotor, delegado e advogado estão em diferentes fases de preparação e abrangem órgãos federais, estaduais e municipais; Belém tem vaga para procurador com salário de R$ 11.609,96
Os concursos da área jurídica seguem entre os mais atrativos do serviço público brasileiro e somam, atualmente, pelo menos 692 vagas previstas em seleções espalhadas pelo país. As oportunidades contemplam carreiras em defensorias, procuradorias, magistratura, Ministério Público, polícias civis, tribunais de contas e órgãos da administração pública, com remunerações iniciais que chegam a R$ 41.845,49, conforme os editais e anúncios mais recentes.
Em Belém, a Prefeitura também prepara um novo concurso para o cargo de procurador jurídico. A seleção está com comissão formada e prevê o preenchimento de duas vagas para candidatos com bacharelado em Direito e inscrição na OAB. A banca organizadora ainda será definida, e o salário inicial previsto é de R$ 11.609,96.
Defensorias e procuradorias concentram grande número de oportunidades
Entre as defensorias públicas, há concursos em andamento ou previstos nos estados do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Norte e Goiás. O maior quantitativo confirmado é o da Defensoria Pública de São Paulo, que oferecerá 70 vagas para defensor público, com salário inicial de R$ 29.716. Já a Defensoria de Goiás chama atenção pela remuneração de R$ 37.764,37, enquanto Paraná e Rio Grande do Norte também avançam nos preparativos para novos certames.
As procuradorias estaduais e municipais também reforçam o cenário de oportunidades. Há seleções previstas ou em andamento em municípios como Palmas (TO), Curitiba (PR), Belém (PA), Aparecida de Goiânia (GO), Parintins (AM) e Apucarana (PR), além das Procuradorias dos Estados do Maranhão e de Alagoas. Outro destaque é a Advocacia-Geral da União (AGU), que negocia um novo concurso com previsão de 150 vagas distribuídas entre os cargos de Advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional.
Magistratura, Ministério Público e delegados oferecem altos salários
As carreiras da magistratura permanecem entre as mais disputadas. Tribunais de Justiça de estados como Distrito Federal, Amapá, Pernambuco e Santa Catarina trabalham na realização de novos concursos para juiz estadual. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) também definiu a comissão examinadora para um novo concurso de juiz federal. Os salários nessas carreiras alcançam R$ 37,7 mil.
No Ministério Público, a Bahia prevê a realização de um novo concurso para promotor de Justiça em 2026, com expectativa de 10 vagas e remuneração inicial de R$ 35.877,26. Já as polícias civis mantêm previsão de concursos para delegado em estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Amapá. Somente Rio de Janeiro, Tocantins, Pernambuco e Mato Grosso do Sul reúnem 240 vagas previstas para o cargo.
Tribunais de Contas lideram remuneração prevista
Entre os maiores salários anunciados está o concurso autorizado para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), que prevê remuneração inicial de R$ 41.845,49 para cargo da área jurídica, o maior valor entre as seleções previstas. Também figuram entre os destaques o Tribunal de Contas do Maranhão, com salário de R$ 35.462,28, e a Procuradoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, cuja remuneração inicial prevista é de R$ 35.718,80.
Concursos jurídicos no Brasil
Defensorias
1.Defensoria Pública do estado do Paraná - Defensor Público
- Status: regulamento publicado
- Formação: bacharelado em Direito + 3 anos de atividade jurídica
- Salário inicial: R$ 27.454,82
2. Defensoria Pública do estado de São Paulo - Defensor Público
- Status: banca definida
- Formação: Bacharelado em Direito + 3 anos de atividade jurídica
- Banca: FCC
- Vagas: 70
- Salário inicial: R$ 29.716,00
3.Defensoria Pública do estado de Rio Grande do Norte - Defensor Público
- Status: regulamento aprovado
- Formação: bacharelado em Direito e inscrição na OAB
- Salário inicial: R$ 23.429,63
4.Defensoria Pública do estado de Goiás - Defensor Público
- Status: regulamento publicado
- Formação: Bacharelado em Direito + três anos de atividade jurídica
- Salário inicial: R$ 37.764,37
Procuradorias de municípios
1.Procurador Jurídico - Apucarana Paraná
- Status: banca definida
- Formação: nível superior em Direito
- Banca: FAU
- Vagas: 1 + CR
2.Procurador Jurídico - Parintins Amazonas
- Status: banca definida
- Formação: bacharel em direito + OAB
- Banca: FGV
- Vagas: R$ 12.000,00
3.Procurador Jurídico - Palmas Tocantins
- Status: comissão especial organizadora definida
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB (último edital)
- Banca: a definir
- Vagas: 5 previstas
- Salário inicial: R$ 15.520,06 (último edital)
4.Procurador Jurídico - Curitiba
- Status: banca definida
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Banca: FAFIPA
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 20.750,34 (último edital)
5.Procurador Jurídico - Aparecida Goiânia
- Status: Banca definida
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Banca: Instituto ACCESS
- Vagas: 4 + 12 CR
- Salário inicial: R$ 11.964,76
6.Procurador Jurídico - São Roque São Paulo
- Status: banca definida
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Banca: ABCP
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 6.137,00 + Honorários
7.Procurador Jurídico - Belém
- Status: Comissão formada
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Banca: a definir
- Vagas: 2
- Salário inicial: R$ 11.609,96
8.Procurador Jurídico - Patos de Minas - Minas Gerais
- Status: autorizado
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Salário inicial: R$ 6.376,54
Procuradores de estado
1.Procurador do estado do Maranhão
- Status: regulamento publicado
- Formação: Bacharelado em Direito
- Banca: a definir
- Vagas: 10 + CR
2.Procurador do estado de Alagoas
- Status: provas em 05 e 06/09
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 10 + 10 CR
- Salário inicial: R$ 35.877,28
Ministérios Públicos
Promotor - Bahia
- Status: novo concurso previsto para 2026
- Banca: a definir
- Vagas: previstas 10 vagas
- Salário inicial: R$ 35.877,26
Magistratura
Juiz estadual
Santa Catarina
- Status: aprovada a abertura de novo certame
- Formação: a definir
- Banca: a definir
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 34.083,15
Pernambuco
- Formação: Bacharelado em Direito + 3 anos de atividade jurídica
- Banca: FGV
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 35.877,28
Distrito Federal
- Formação: Bacharel em Direito + 3 anos de prática jurídica
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 20 vagas previstas
- Salário inicial: R$ 37.765,55
Amapá
- Status: banca definida
- Formação: bacharel em Direito, há, no mínimo + 3 anos de atividade jurídica
- Banca: FGV
- Vagas: 15 + CR
- Salário inicial: R$ 35.877,27
Concursos Juiz Federal
Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5)
- Status: comissão examinadora definida
- Formação: Bacharelado em Direito + 3 anos de atividade jurídica.
- Banca: a definir
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 37.765,55
Delegado
Delegado da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE)
- Status: banca em fase de escolha
- Formação: Nível Superior em Direito + 3 anos de prática forense ou atividade policial
- Banca: a definir
- Vagas: 45
- Salário inicial: R$ 12.200
Delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro
- Formação: Bacharelado em Direito + 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial.
- Banca: Fundação Cesgranrio
- Vagas: 85
- Salário inicial: R$ 26.981,77
Polícia Civil do Estado de Mato Grosso
- Status: anunciado / previsto para 2026
- Formação: Bacharelado em Direito + 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial.
- Banca: a definir
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 27.865,69
Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PC MS)
- Status: previsto
- Formação: Bacharelado em Direito Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria “B”. + 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial.
- Banca: a definir
- Vagas: 50 previstas
- Salário inicial: R$ 21.421,70
Delegado Tocantins
- Status: etapa de comissão organizadora
- Formação: Bacharelado em Direito + 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial.
- Banca: a definir
- Vagas: 60 + 9 CR
- Salário inicial: R$ 25.259,62
Delegado da Polícia Civil do Acre
- Status: Anunciado
- Formação: Bacharelado em Direito + 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial.
- Banca: a definir
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 15.378,00
Delegado Amapá
- Formação: Bacharelado em Direito + Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em categoria B + 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial.
- Banca: CESGRANRIO
- Vagas: a definir
- Salário inicial: 16.650,89 (Portal da transparência)
Cartórios
São Paulo
- Status: 14º concurso aprovado
- Formação: Para ingressar na atividade de Notário ou Registrador é necessário ser bacharel em Direito ou comprovar o exercício de atividade notarial ou de registro pelo prazo mínimo de 10 anos. Caso o candidato concorra ao critério de remoção, é necessário ser titular de delegação de serviço notarial ou de registro por pelo menos dois anos.
- Banca: A definir
- Vagas: A definir
- Salário inicial: 13 salários mínimos mensais
Outros concursos jurídicos
SETEC (Serviços Técnicos Gerais) - Campinas (São Paulo)
- Status: banca definida (INDEPAC)
- Banca: a definir
- Vagas: 1 + CR
- Salário inicial: R$ 10.947,39
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE SP)
- Status: banca definida
- Banca: Fundatec
- Vagas: 100 + CR
- Salário inicial: a definir
Procurador Câmara de Taboão da Serra (São Paulo)
- Status: banca em fase de contratação
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Banca: a definir
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 8.750,00
Procurador Câmara de Mogi das Cruzes
- Status: banca definida
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Banca: Vunesp
- Vagas: CR
- Salário inicial: R$ 7.881,64
Procurador Câmara de Guarulhos São Paulo
- Status: edital previsto
- Formação: Bacharelado em Direito
- Banca: a definir
- Vagas: a definir
- Salário inicial: de R$ 9.773,24 a R$ 20.290,80
AGU (Advocacia-Geral da União) - Advogado, Procurador federal e PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional)
- Status: fase final de negociações
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Banca: a definir
- Vagas: 50 para Advogado da União, 50 para Procurador Federal e 50 vagas para Procurador da Fazenda Nacional
- Salário inicial: R$ 22.905,79.
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) - Advogado
- Status: termo de referência publicado
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Banca: Instituto Quadrix
- Vagas: 4 + CR
- Salário inicial: R$ 18.950,52
Procurador IPAM Porto Velho (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho)
- Status: comissão de estudos formada
- Formação: Nível superior em Direito + Inscrição na OAB
- Banca: a definir
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 8.000,00 + gratificações
Advogado Arraial do Cabo
- Status: banca definida
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB
- Banca: IBAM
- Vagas: a definir
- Salário: R$ 7.765,00
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE AM)
- Status: autorizado
- Formação: bacharel em direito + 3 anos de atividade jurídica
- Banca: a definir
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 41.845,49
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE MA)
- Status: banca definida
- Formação: bacharelado em direito
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 1
- Salário inicial: R$ 35.462,28
Procurador da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
- Status: Previsto
- Formação: nível de escolaridade superior, com formação específica em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
- Banca: a definir
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 35.718,80
Banco Central do Brasil (Bacen)
- Status: fase final de negociações
- Formação: Bacharelado em Direito + OAB + 2 anos de Atividade Jurídica
- Banca: a definir
- Vagas: 20
- Salário inicial: R$ 27.303,70
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