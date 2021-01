Banco da Amazônia divulga edital de concurso público; acesse

O Banco da Amazônia divulga divulgou nesta quarta-feira (6), o edital do concurso público (01/2021) para preencher cinco vagas para técnico científico na área de tecnologia da informação, além de formar cadastro reserva.

As inscrições começam nesta quinta-feira, 7, e vão até 1º de fevereiro de 2021, na página da Fundação Cesgranrio.

As provas estão programadas para o dia 14 de março e serão aplicadas nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA.

A remuneração inicial é de R$ 3.145,79 para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

O edital explica que a seleção será constituída de avaliação da qualificação técnica dos(as) candidatos(as), representada por habilidades e conhecimentos aferidos por meio da aplicação de provas objetivas, sendo as provas de conhecimentos básicos e específicos de caracteres classificatório e eliminatório.

Entre os requisitos, o edital aponta: certificado de conclusão ou diploma de graduação de nível superior em Bacharel em Ciência da Computação, bacharel em sistema de informação, gestão da tecnologia da informação, bacharel em tecnologia da informação, tecnologia em bancos de dados, tecnologia em processamento de dados, tecnologia em rede de computadores, tecnologia em gestão da tecnologia da informação análise de sistema, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema, bacharelado em informática, ciência da informação, computação – ênfase em sistema de informação, informática – análise de sistema, informática – sistema de informação, tecnologia em projeto de sistema de informação ou desenvolvimento de sistema expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Vantagens

Segundo o edital, além do salário, poderão ser oferecidos auxílio-alimentação de R$ 1.486,03; auxílio-creche; possibilidade de exercício de funções gratificadas, a critério do Banco da Amazônia; possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; possibilidade de participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia - PrevAmazônia; participação nos lucros ou nos resultados da Empresa, observadas as disposições legais em vigor.