Concurso da Semec reúne mais de 26 mil candidatos este domingo (05)

Transcorreu com tranquilidade a primeira prova do concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semec), realizada neste domingo (5), para preenchimento de vagas para os cargos de professor e técnico pedagógico. Segundo a prefeitura de Belém, 11.149 candidatos faltaram à prova dos 37.197 que estavam inscritos no certame. O exame ocorreu em 41 locais, entre escolas e instituições de ensino superior da capital paraense. O gabarito preliminar será divulgado nesta segunda-feira (6), e também serão disponibilizados o caderno de questões de cada candidato. Tudo estará disponível no site da Aocp (http://www.aocp.com.br/).

A Universidade da Amazônia (Unama), na avenida Alcindo Cacela, concentrou o maior número de candidatos. A pedagoga Karina Damas foi a primeira a chegar no espaço. Ela mora no município de Mãe do Rio, nordeste do Pará, e informou que estava em Belém, exclusivamente, para fazer o exame. "Me preparei desde que saiu o edital do concurso, estou animada porque confio no que eu estudei e passar nessa prova vai ser a realização de um sonho", declarou a candidata.

Os candidatos fizeram 50 questões objetivas, além da discursiva e ainda passarão por avaliação de títulos. Eles responderam questões referentes à Língua Portuguesa, Legislação, Noções de Informática, Conhecimentos Específicos e Atualidades.

As provas foram aplicadas em 699 salas durante o turno da manhã, das 8h às 12h, período que se registrou o número de 7.149 faltosos, correspondendo a 33,18% de ausências. À tarde, as provas foram aplicadas em 463 salas, das 14h30 às 18h30, quando foram registrados 4 mil faltosos.

"Oferecer concursos públicos é o que defendemos como governo, professores efetivos concursados dentro da rede e valorizados. Isso representa para nós a esperança de ter mais servidores efetivos e garantir a qualidade da educação para nossas crianças, jovens, adultos e idosos na nossa rede municipal", afirmou a titular da Semec, Márcia Bittencourt.

Desde 2020, a população de Belém aguardava pela realização do certame, que deveria ter ocorrido em 2 de abril, mas foi adiado pela gestão anterior, por causa da pandemia da covid-19. "Vim hoje buscando um futuro melhor para mim e para minha família e, passando, vou realizar o trabalho com dedicação e muito amor", enfatizou a professora Kelly Galvão, outra candidata.

Serviço público – A titular da Semad, Jurandir Novaes, ressaltou que serviço público é um direito e uma das formas de ingressar nele é por meio de concurso. "Então, ser servidor público significa que o profissional vai ter uma carreira e pode planejar sua formação e projetar um futuro para a sua vida. O que pretendemos é buscar sempre a valorização do servidor e do serviço público", frisou Novaes.

A comissão responsável por fiscalizar as etapas e execução do concurso é composta por uma presidente, três membros e três suplentes todos servidores da Semad e da Semec. Pela manhã, o grupo se reuniu em frente à Unama Alcindo Cacela, para realizar a primeira fiscalização dos trabalhos realizados pela banca e acompanhar a chegada e acolhimento dos candidatos.

Posteriormente, seguiu às escolas estaduais Ulysses Guimarães e Deodoro de Mendonça, e não registrou nenhuma intercorrência. No período da tarde, a comissão visitou a Unama, Centro Educacional Olimpus, as Escolas Estaduais Justo Chermont e Jarbas Passarinho, onde tudo também transcorreu dentro da normalidade.

Na sexta-feira, 3, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, gravou um vídeo divulgado nas redes sociais da PMB, para desejar sorte a todos os inscritos. "O concurso púbico garantirá carreira profissional e isso é importante para valorizar o servidor e garantir qualidade da educação pública e no serviço público", disse o prefeito.