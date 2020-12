Concurso da Prefeitura de Redenção tem inscrições prorrogadas; mais de mil vagas ofertadas

Foram prorrogadas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Redenção, que oferta mais de mil vagas, com salários de mais de R$ 5 mil. Foi divulgado um novo cronograma com a prorrogação e novas datas de provas. As inscrições agora podem ser feitas até o dia 10 de dezembro de 2020.

As provas objetivas serão aplicada na data provável de 31 de janeiro de 2021, para os candidatos a cargos de nível fundamental. Para os candidatos as cargos de níveis médio e superior, as provas estão previstas para ocorrer no dia 7 de fevereiro de 2021. O edital nº 001/2020 do concurso abre 1.012 vagas para cargos efetivos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

O Instituto Vicente Nelson (Ivin) é a empresa responsável por organizar e executar as etapas do certame. As oportunidades serão divididas por Secretaria. Veja:

Secretaria Municipal de Administração, Assistência e Desenvolvimento Social e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

- Cargos de nível fundamental incompleto: Agente de Infraestrutura Operacional, Eletricista Predial, Encanador, Marceneiro, Mecânico, Motorista AD, Operador de Máquinas Leves e Pesadas, Pedreiro, Pintor e Soldador;

- Cargos de níveis médio e técnico: Agente de Apoio Administrativo, Agente Municipal de Trânsito, Bombeiro Civil, Facilitador de Oficina, Fiscal Ambiental, Fiscal de Transporte, Fiscal de Tributos, Técnico Agrícola, Técnico Agropecuário, Técnico em Segurança do Trabalho;

- Cargos de nível superior: Administrador de Empresas, Arquiteto, Assistente Social, Auditor Fiscal, Coordenador e Controlador de Meio Ambiente, Educador Físico, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Procurador Jurídico, Psicólogo e Zootecnista.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer:

- Cargos de nível fundamental incompleto: Atendente Escolar, Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Eletricista Predial, Encanador, Marceneiro, Pedreiro, Pintor, Soldador, Motorista I e Motorista II;

Cargos de níveis médio e técnico: Merendeira, Auxiliar de Secretaria, Supervisor de Divisão de Infraestrutura Educacional, Técnico Agrícola, Técnico em Edificação, Técnico em Informática, Técnico em Refrigeração e Técnico em Segurança do Trabalho;

- Cargos de nível superior: Analista de Suporte em Tecnologia da Informação, Assistente social Educacional, Fonoaudiólogo Educacional, Professor de Agricultura, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Direito e Cidadania, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor Pedagogo, Professor de Português, Professor Pedagogo Educação Especial, Professor de Redação e Expressão, Professor de Zootecnia, Psicólogo Educacional, Psicopedagogo Educacional, Supervisor de Divisão e Apoio Educacional, Técnico de Suporte Alimentar e Técnico de Suporte Pedagógico.

Secretaria Municipal de Saúde:

- Cargos de níveis médio e técnico: Atendente de Consultório Odontológico, Técnico em Enfermagem, Técnico em Gesso Hospitalar, Técnico em Informática, Técnico em Instrumentação Cirúrgica, Técnico em Laboratório e Técnico em Radiologia;

- Cargos de nível superior: Assistente Social, Biomédico, Cirurgião Bucomaxilofacial, Cirurgião Dentista (Clínico Geral), Cirurgião Dentista Protesista, Cirurgião Periodontista, Enfermeiro Padrão, Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Anestesista, Médico Cardiologista, Médico Cirurgião Geral, Médico Clínico Geral, Médico Dermatologista, Médico do Trabalho, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista, Médico Infectologista, Médico Neurocirurgião, Médico Obstetra, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Pneumologista, Médico Radiologista, Médico Traumato-Ortopedista, Nutricionista, Psicólogo, Tecnólogo de Alimentos e Terapeuta Ocupacional.

Os vencimentos ofertados variam entre R$ 1.045,00 e R$ 5.180,00.

Inscrições

Os interessados em participar do concurso público devem realizar suas inscrições, via internet, até o dia 10 de dezembro de 2020. Para confirmar a participação, será preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que varia conforme o grau de escolaridade do cargo:

- Nível fundamental incompleto: R$ 45;

- Nível médio/técnico: R$ 55;

- Nível superior: R$ 70.

Etapas

Os candidatos serão avaliados por meio de até três etapas:

- Provas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

- Prova discursiva para todos os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório;

- Prova de Títulos para todos os cargos de nível superior, de caráter apenas classificatório.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que estão previstas para serem aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. As provas contarão com 40 questões de múltipla escolha. A etapa vale de 0 a 100 pontos.

A prova discursiva será aplicada provavelmente no dia 7 de fevereiro de 2021 e será composta por uma redação, onde o candidato deverá desenvolver texto dissertativo a partir de proposta cujo tema será baseado no conteúdo específico do Anexo V do edital. Essa etapa vale até 20 pontos.

Os candidatos de nível superior, aprovados nas etapas anteriores, serão pontuados por meio de avaliação de suas qualificações profissionais e experiências na área, conforme tabela a seguir:

O prazo de validade do concurso será de até dois anos, a contar da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

Acesse aqui o edital do concurso.