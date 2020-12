Concurso da Polícia Militar tem mais de 2,4 mil vagas; salário vai até R$ 6,2 mil

A Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) abriu editais de concurso público para soldado e oficial, com 2.405 vagas. Destas, 2.310 oportunidades são para soldado – praças, sendo 2.079 para candidatos do sexo masculino e 231 para as candidatas do sexo feminino. Para concorrer, é preciso ter nível médio, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres. A remuneração será de R$ 3.486,80. Outras 95 vagas são para oficial: 85 homens e 10 mulheres, com requisito de nível superior, idade de até 35 anos anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres. O salário será de R$ 6.249,24.



Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever até 10 de janeiro, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento Executivo (Iades), organizador do concurso. A taxa de inscrição vai custar R$ 88 para soldado e R$ 76 para oficial.



O concurso público terá provas escritas, composta de exames objetivos e discursivos, com caráter eliminatório e classificatório. Para praças, as avaliações escritas serão aplicadas em datas distintas para homens e mulheres, sendo o primeiro grupo no dia 14 de março do ano que vem e o segundo no dia 7 de março. Já as provas dos oficiais serão realizadas no dia 28 de fevereiro. Todas as avaliações ocorrerão em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.



Serviço:

Concurso Público da Polícia Militar

Inscrições: até 10/01, neste site

Taxa: R$ 88 (soldado) ou R$ 76 (oficial)

Salário: entre R$ 3.486,80 e R$ 6.249,24

Vagas: 2.405