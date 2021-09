Concessionária de energia realiza troca de 500 geladeiras em cinco municípios do Estado

Os consumidores das cidades de Belém, Marituba, Itaituba, Capanema e Bagre, poderão realizar o cadastro no projeto E+ Geladeira Nova, da Equatorial Pará, para concorrer às geladeiras novas até o dia 17 de setembro, quando ocorrerão os sorteios.

Em cada município serão sorteados 100 eletrodomésticos. Para concorrer, basta ter uma geladeira em mau estado, mas funcionando, ser o titular da fatura de energia, apresentar o RG e a última conta de luz paga. No município de Itaituba, os clientes precisam ser categorizados como baixa renda.

Arthur Oliveira, gerente de Relacionamento com o Cliente, destaca que “O E+ Geladeira Nova surgiu com a proposta de oferecer às famílias a oportunidade de ter em casa uma geladeira nova e muito mais econômica, já que é o eletrodoméstico que fica ligado 24 horas, estamos ajudando também na otimização de energia”, explica.

O transporte dos eletrodomésticos, tanto para o local de troca quanto para a residência, será de responsabilidade do consumidor.

As geladeiras disponibilizadas pelo projeto possuem o selo A de Eficiência Energética do Procel. Isso significa que elas podem ser até 40% mais econômicas se comparadas a um refrigerador velho, em mau estado de conservação e com as borrachas de vedação deterioradas.