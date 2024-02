Comunicação e autoconhecimento são chaves para alta performance profissional

Na manhã desta terça-feira (20), colaboradores do Grupo Liberal puderam compartilhar dicas para melhorar o desempenho profissional por meio do autoconhecimento e valores como empatia e respeito. A palestra “Desenvolvendo conexões poderosas: estratégias de comunicação e comportamentos para alta performance” foi ministrada pela psicoterapeuta e mentora Katti Elleres, no Auditório B da empresa, na avenida Rômulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém.

Colaboradores do Grupo Liberal participaram da ocasião (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Não vim com o objetivo de ensinar, vim com o objetivo de trocar com vocês”, disse Katti ao abrir o evento. A mentora atua há mais de 35 anos na área comercial e já prestou serviços para 18 empresas nos estados do Pará e Amapá, além de ter passado por oito empresas nacionais e multinacionais. Segundo ela, não é preciso ser o melhor profissional entre os colegas, mas sim chegar à melhor versão de si mesmo em meio às cobranças que fazem parte do dia a dia de qualquer empresa.

Em seguida, uma dinâmica de meditação em grupo foi realizada. Os colaboradores se puseram de pé, dispostos em círculo, e fecharam os olhos enquanto ouviam uma música relaxante. Quem se sentiu à vontade, também pode abraçar os colegas e dar um abraço em volta do próprio corpo. De acordo com a psicoterapeuta, cuidar de si é essencial para alcançar uma alta performance.

Katti Elleres é mentora, psicoterapeuta e atua há mais de 35 anos na área comercial (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Cléber Ferreira, funcionário do setor de Circulação e Faturamento do Grupo Liberal, expressou a importância de se comunicar com clareza para o bom relacionamento profissional. “Estamos em um grupo de comunicação e, ainda assim, precisamos exercitá-la. Isso evitaria situações de mal entendido e nos ajudaria a compreender mais os colegas”, ressaltou.

“O que eu preparei para eles foi justamente uma troca de experiências que eu tive representando várias empresas. O comportamento do time influencia nos resultados, na comunicação, nas relações que eles têm com os colegas, e isso serve para a vida, não só para a parte comercial”, avaliou Katti Elleres, que palestra para colaboradores do Grupo Liberal pela segunda vez – a primeira foi em 2006, quando ministrou um curso específico na área do comportamento.