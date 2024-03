‘Compre Delas’ quer alavancar as vendas das empreendedoras de Castanhal

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura – CMEC, lança a campanha “Compre Delas” que visa alavancar as vendas das 70 associadas, durante todo o mês de março. As empresas são no seguimento do varejo, beleza e gastronomia que irão ofertar descontos, promoções e sorteios de brindes aos clientes que comprarem nos estabelecimentos que são geridos pelas mulheres associadas ao CMEC.

De acordo a presidente do CMEC, a empresária Hylsen Lins, o objetivo do projeto “Compre Delas” é alavancar as vendas das empreendedoras após dois meses de pouca movimentação.

“Estamos vindo de dois meses bem fracos de vendas, principalmente fevereiro e sentimos a necessidade de fazermos algo, um movimento para que as nossas vendas possam aumentar. Temos 70 associadas com empreendimentos no centro da cidade e também nos comércios de bairros. E o Compre Delas irá fazer também com que o consumidor possa ir não só no centro comercial de Castanhal, como também nos bairros”, disse Hylsen Lins.

A cada compra ou consumo nos estabelecimentos das associadas o cliente irá receber um cupom que dará direito a participar de sorteios de brindes.

“Todos os sábados iremos fazer os sorteios no auditório da Associação Empresarial de Castanhal (ACIC) por meio do Isntagram da CMEC. Os prêmios serão ofertados pelas nossas associadas. Será também uma forma de promover o seu empreendimento”, explicou a presidente do Conselho.

O encerramento da campanha será no dia 28 de março com o evento “Delas Day”, das 18h às 22h, no auditório da ACIC.

“Será uma noite de palestras. Duas empreendedoras que foram premiadas pelo Sebrae Castanhal irão falar dos seus cases de sucesso. Será um momento de especial que irá fechar o nosso primeiro Compre Delas”, disse Hylsen.

Sobre o CMEC

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura faz parte da Associação Empresarial de Castanhal – ACIC e está na ativa desde agosto de 2023.

Hylsen Lins explica que o CMEC ajudar a colocar desde a pequena empreendedora e grande empresária no mercado de forma que ela se torne conhecida. “A gente quer fazer conexões por meio de eventos, network e outros encontros, por exemplo. As mulheres de negócios de Castanhal precisam se conhecer melhor e, assim como trabalho uma das outras”, disse.

SERVIÇO

Conheças os empreendimentos do Compre Delas por meio do @cmec.castanhal

Lançamento do Compre Delas

Dia: 04

Horário: 17h

Local: Fiat Viale