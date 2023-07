Conselho da Mulher Empresária de Castanhal se torna uma realidade

Falta pouco para Castanhal dar um grande passo no que diz respeito ao empreendedorismo feminino. Será instalado o Conselho da Mulher Empresária - CME, que é um braço da Associação Empresarial de Castanhal - ACIC. O CME vai colocar em pauta as necessidades e demandas do empreendedorismo feminino.

O CME assim como o Conselho do Jovem Empresário de Castanhal (Conjove) estão previstos no regimento da ACIC, mas o CME nunca tinha colocado em funcionamento, como explica o presidente da entidade, Renato Rodem.

“Uma das nossas primeiras ações foi colocar em prática a ativação de ambos os conselhos. A diretoria atual é unanime em concordar sobre a importância de fortalecer as ações voltadas as nossas empreendedoras e os jovens empresários de nossa cidade”, disse Renato Rodem.

O grupo diretor do CME é formado pelas empresárias Hylsen Lins, Rione Heringer, Thaisa Reis, Dalva Casseb, Ingrid Rodrigues, Roberta Marques e Kary Camila.

O grupo está estudando a fundo o Estatuto e tomando como base a experiência de conselhos em outras cidades como Belém e Ananindeua. O lançamento do CME será em agosto, sem data ainda definida, no auditório da ACIC.

A empresária Hylsen Lins explica que o CME vai ajudar a colocar desde a pequena empreendedora e grande empresária no mercado de forma que ela se torne conhecida. “A gente quer fazer conexões por meio de eventos, network e outros encontros, por exemplo. As mulheres de negócios de Castanhal precisam se conhecer melhor e, assim como trabalho uma das outras”, disse.

Marketing

Usar as redes sociais como ferramenta para ajudar as empresárias a se destacar é um dos objetivos do conselho. “Temos já o nosso Instagram e vamos mostrar a empresa dessa mulher, o que ela faz e dar cada vez mais destaque a elas e também dar consultorias de como ela sozinha pode se mostrar e seu produto por meio das próprias redes sociais. Nós temos essa ferramenta e muitas ainda não sabem usar em todo os seu potencial”, explicou Hylsen Lins.

Muitas mulheres começam a empreender por necessidade, sem o devido preparo e planejamento. Somente 10% das empreendedoras do varejo e serviços se sentem preparadas para lidar com todas as áreas do negócio no Brasil. Este percentual foi divulgado na pesquisa “Gestão e Desafios das Mulheres Empreendedoras” conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviços de Proteção ao Crédito (SPC), em parceria com o Sebrae.

“Então ta na hora de nos unirmos para fazermos a diferença em Castanhal. Vamos criar uma grande rede de apoio e estamos muito animadas porque a procura está grande e nossos celulares não param de receber mensagens de empreendedoras”, falou a empresária Hylsen Lins.

Inscrições

As inscrições podem ser feita por meio de um link disponível no instagram @cmecastanhal ou presencialmente na ACIC que fica localizada na praça do Estrela, esquina com a avenida Maximino Porpino, bairro Estrela.