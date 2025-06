Compras para o Dia dos Namorados movimentam shopping no centro de Belém

Com a proximidade do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, o comércio em Belém já sente o aumento gradual no movimento de consumidores em busca do presente ideal. Em um shopping no centro da cidade, a movimentação começou a crescer na última segunda-feira (9) e a expectativa é de ainda mais fluxo até a véspera da data. Um levantamento da Fecomércio PA aponta que a intenção de compra para o Dia dos Namorados de 2025 é alta: 79,6% dos entrevistados pretendem presentear na data. Os shoppings lideram como local preferido para as compras, concentrando 60% da preferência, à frente do comércio eletrônico (22,2%) e das lojas de rua (14,4%).

Diana Ferreira, vendedora em uma loja de cosméticos importados, conta que os kits de perfumes, tanto femininos quanto masculinos, estão entre os itens mais procurados neste período. Apesar das ofertas especiais disponíveis, o movimento ainda está abaixo do esperado.

Diana Ferreira, vendedora de loja de cosméticos importados. (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

"Eu esperava que tivesse mais procura, só que no momento está um movimento um pouco mais tímido. Mas acredito que nas vésperas vão ser mais intensos os movimentos", afirma.

Consumidores notam aumento nos preços de presentes

Ainda segundo o levantamento da Fecomércio PA, a maioria dos consumidores percebe um aumento nos preços este ano: 84,4% dos entrevistados afirmam que os valores estão mais altos. Para a empresária Rossana Neves, de 42 anos, a percepção de que os preços aumentaram é clara — especialmente em datas comerciais como o Dia dos Namorados.

Rossana Neves, empresária, 42 anos. (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

“Tudo está absurdo de caro”, desabafa. Ela comprou o presente do companheiro três dias antes da data, o que já considera em cima da hora. O mimo escolhido foi um escapulário de proteção, já que o verdadeiro presente será uma viagem a dois para Salinas. “Foi só uma lembrancinha, porque a gente vai passar o Dia dos Namorados lá, de quinta a domingo”, explica.

Para contornar esse cenário e manter as vendas aquecidas, muitas lojas têm apostado em promoções especiais voltadas para a data. Na loja de chocolates onde Kelly Cristiana trabalha, as ações promocionais são um atrativo importante para os clientes. “Nós temos várias promoções. Os nossos biscoitos estão com 50% de desconto para a segunda compra e eles estão saindo junto com os kits dentro das cestas", detalha.

Kelly Cristiana, vendedora de loja de chocolate. (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Apesar do movimento ainda tímido nos primeiros dias de junho, Kelly acredita que as vendas devem ganhar força às vésperas do Dia dos Namorados. “Por enquanto, tá tranquilo. Na verdade, as pessoas deixam mais pro último momento. Nos dias 11 e dia 12, o movimento fica mais forte”, explica. Entre os produtos mais procurados, estão caixas em formato de coração, rosas de chocolate, trufas e cestas sortidas que podem chegar até a R$ 500.

Orçamento: a maioria pretende gastar até R$ 200

Segundo levantamento da Serasa, os presentes preferidos para o Dia dos Namorados incluem perfumes (34%), chocolates (32%), roupas (30%) e itens simbólicos (25%). Apesar de 59% dos consumidores da região Norte afirmarem que vão presentear com responsabilidade financeira — a maioria pretendendo gastar até R$ 200 e pesquisando preços antes de comprar — há quem fuja da média para surpreender a pessoa amada.

Júlio Cesar Lima, 23 anos, empresário. (Foto: Claúdio Pinheiro | O Liberal)

É o caso do empresário Júlio Cesar Lima, de 23 anos. Ele faz questão de caprichar na escolha dos presentes, combinando valor sentimental e atenção aos gostos da parceira. “Normalmente eu costumo dar mais de um presente. Eu gosto de dar alguma coisa que eu sei que ela goste muito e também fazer alguma coisa mais sentimental, por exemplo, escrever uma carta, uma foto, alguma coisa que não tenha valor monetário, mas seja emocional”, conta.

Mesmo com a rotina corrida, Júlio se organiza para fazer tudo dar certo. Neste ano, separou um orçamento de R$ 2 mil — e já começou as compras. “Aqui eu comprei uma papete, um tipo de sapato que ela é viciada. Eu comprei para completar a coleção dela”, revela. Para ele, o importante é agradar: “Não fico focado em gastar o dinheiro todo, mas sim em comprar o que ela quer”, diz o empresário.

Por fim, dados da Serasa apontam que 65% dos consumidores que vão presentear no Dia dos Namorados já compraram na mesma data em 2024. Entre eles, 41% devem gastar o mesmo valor, 29% planejam economizar e 16% pretendem aumentar os gastos. Mesmo com a percepção de preços mais altos, muitos ainda fazem questão de presentear quem ama na data — seja com lembranças simbólicas, presentes elaborados ou experiências especiais.