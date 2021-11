Companhia aérea estreia voos para Tucuruí e Paragominas

As cidades de Paragominas e Tucuruí, ambas no sudeste do Pará, passaram a receber voos diretos de Belém pela companhia aérea Azul desde esta terça-feira (23).

O primeiro voo para Paragominas partiu às 8h50 de Belém e pousou pela primeira vez no aeroporto local por volta das 10h. Já na parte da tarde, foi a vez de Tucuruí receber o voo inaugural.

A bordo dessas operações estava Ronaldo Veras, assessor da presidência da Azul: "A partir de hoje (terça-feira), essas duas importantes cidades estarão conectadas à nossa malha, que contempla mais de 130 destinos atualmente", disse o executivo.

Paragominas receberá quatro voos semanais com destino a Belém, que acontecerão às terças, quintas, sábados e domingos. Em Tucuruí, a operação para a capital paraense será nos mesmos dias. Somadas as duas cidades, serão oito voos por semana, resultando ligação de Belém a mais 18 destinos. As duas rotas inéditas serão operadas pela Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul, em aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros.