Como dormir melhor: pesquisa aponta que trabalhador paraense precisa melhorar hábitos de sono

No Pará, 53,26% dos trabalhadores que responderam a uma pesquisa realizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI), acreditam que dormem bem. Porém, o levantamento mostra que alguns aspectos podem ser melhorados para alcançar mais qualidade de vida e produtividade. Isso porque 43,48% dizem que despertam com frequência durante o sono; 70,65% já receberam algum comentário de que roncam, e 81,52% admitiram que costumam levar o celular para a cama para checar notificações, redes sociais e e-mails antes de dormir.

VEJA MAIS

Além disso, a pesquisa aponta que 60,87% dos trabalhadores no Pará se sentem cansados durante a primeira hora em que acordam. O relatório final do estudo afirma que um dos efeitos mais imediatos de dormir mal é a diminuição das funções cognitivas, deixando o indivíduo mais lento, menos alerta, menos preparado para situações de estresse e incapaz de tomar decisões de maneira racional.

De acordo com a gerente executiva de saúde e segurança na indústria do SESI Pará, entidade ligada ao Sistema FIEPA, Jacilaine Souza, a saúde do sono é uma das temáticas que entrou em destaque no âmbito corporativo, suscitado durante a pandemia do COVID-19, que impactou na rotina, no cotidiano de cada pessoa, de cada trabalhador.

“Um exemplo é o regime de home office, associando à rotina doméstica com o laboral, além do distanciamento social, ansiedade, depressão, levando a um sono irregular, de baixa qualidade, comprometendo a qualidade da saúde mental” observa, acrescentando que a pesquisa realizada pelo SESI é importante como ferramenta de apoio na construção de ações preventivas/educativas, em prol da melhoria da saúde do sono enquanto impacto positivo na qualidade de vida do trabalhador.

O levantamento foi realizado entre julho e setembro do ano passado, em todo o País, com um total de 4.174 respondentes, sendo 90 no Pará. O objetivo é avaliar o sono do trabalhador, por meio de aspectos como consciência sobre sono, comportamento do sono, queixas sobre sono, performance, reflexos na saúde, higiene do sono, tendência de busca por ajuda e utilização de dispositivos/objetos de monitoramento.

Como é o sono do paraense

Mais de 50% dos trabalhadores dormem mais de 6 horas por noite;

75% dos paraenses entrevistados afirmaram levar menos de 30 minutos para pegar no sono

86,96% despertam antes das sete da manhã

72,83% se consideram matutinos, ou seja, preferem atividades pela parte da manhã.

53,26% dos respondentes no Pará julgarem dormir bem

43,48% dizem que despertam com frequência durante o sono;

70,65% já receberam algum comentário de que roncam durante o sono;

81,52% costumam levar o celular para a cama para checar notificações, redes sociais e e-mails antes de dormir.

FONTE: SESI/PA