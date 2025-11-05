Capa Jornal Amazônia
Comissão de Fiscalização da OAB Pará tem novo vice-presidente

Advogado Levy Bricio foi escolhido para o triênio 2025 - 2027

O Liberal
fonte

Presidente da OAB Pará, Sávio Barreto dá posse ao advogado Levy Bricio (de terno marrom) na vice-presidência da Comissão de Fiscalização da Ordem (Foto: Divulgação OAB Pará)

O advogado Levy Bricio tomou posse como vice-presidente da Comissão de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia (Cfapa) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB/Pa) para o triênio 2025 - 2027.

De acordo com o regimento institucional, a Comissão tem a missão de garantir que a advocacia seja exercida por profissionais devidamente habilitados, para o melhor serviço prestado à sociedade e a valorização da atuação ética e transparente da profissão.

Para o novo presidente, o advogado Levy Brício, o ato de posse, esta semana, marca um importante capítulo na trajetória dele. “É um momento que reafirma o meu compromisso com a integridade e o fortalecimento da advocacia”, disse.

E acrescentou: “Agradeço ao presidente da OAB, Sávio Barreto, e ao presidente da Cfapa, Marcelo Barros, pela confiança e pelo apoio que me honram profundamente e fortalecem o meu compromisso com advocacia paraense”. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

