Comidas típicas da quadra junina custarão caro neste ano

Apesar do cenário ainda desfavorável em função da pandemia, o mês de junho chega com expectativa de festas e altos preços para que as pessoas possam saborear os pratos típicos da época. O mingau de milho, tapioca, pé de moleque e outras guloseimas estarão com preços muito superiores aos números da inflação prevista para o período, informou, ontem, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA).

Segundo o Departamento, foram feitas pesquisas nas maiores redes de supermercados de Belém, focando os produtos in natura usados no preparo das guloseimas de São João.

Desta forma, para a quadra junina deste ano, a trajetória de preço dos produtos in natura mostra aumentos generalizados e a maioria em percentuais superiores a inflação. Os preços se diferenciam por tipo, marcas, peso e locais de venda.

Conforme informou ontem o Dieese/PA, as altas mais expressivas nos preços dos produtos de época verificados este ano em relação ao mesmo período do ano passado são do azeite de dendê Real 200 ml, com reajuste acumulado de 59,67%, seguido do milho branco, pacote de 500g com alta de 56,91%; cuscuz Sinhá, pacote 500g, com alta de 35,80%; leite de coco Sococo, garrafa de 200 ml, com alta de 33,25%; fubá de milho Mariza, pacote de 500g, com alta de 32,63%; canela em pó Mariza, vidro de 25g, com alta de 28,22%; milho para pipoca Real, pacote de 500g, com alta de 27,86%; leite condensado Nestle Moça, lata de 395g, com alta de 25,44% e do coco ralado Sococo, pacote de 100g, com alta de 23,11%.

Além dos tradicionais produtos já listados, outros que também fazem parte do preparo das comidas típicas da quadra junina também estão mais caros, como é o caso do arroz, da farinha de tapioca, da tapioca utilizada para fazer a goma, do camarão, da maniva, do jambu e do açúcar etc.

Informa o Dieese/PA, que os reflexos destas oscilações de preços observadas nos últimos 12 meses nos produtos in natura que deverão integrar as comidas típicas da Quadra Junina comercializados em supermercados e outros pontos de venda da Grande Belém, logo serão percebidos pelos consumidores com a compra das comidas típicas (já preparadas).