Comer bem e gastar pouco: consumidores e comerciantes relatam estratégias

A alta no preço dos alimentos tem forçado consumidores e comerciantes a repensarem estratégias para driblar o impacto no bolso. Para quem almoça fora de casa, as marmitas e os restaurantes continuam sendo uma alternativa prática, mas não estão imunes aos reajustes de preço. Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) apontam que, no último ano, itens como carne, arroz e óleo tiveram aumentos significativos, de 11,28%, 19,29% e 38,96%, respectivamente.

O reflexo dessa alta é sentido tanto pelos consumidores quanto pelos comerciantes. Bruna Ribeiro, consumidora e jornalista, afirma que sentiu esse aumento principalmente em marmitas onde a principal proteína é a carne vermelha. “Percebi claramente que os preços subiram, especialmente nas marmitas que incluem carne vermelha. Isso tem impactado diretamente no meu orçamento para alimentação”.

O aumento no preço dos insumos que compõem os pratos tem um reflexo negativo no bolso do consumidor, é o que afirma Fernando Soares, Assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará. “O comerciante não consegue suportar sozinho esse aumento, ele pode até diminuir o valor, mas também irá diminuir a margem de lucratividade, ou seja, o repasse do aumento para os clientes é, virtualmente, necessário”.

Como pagar menos na hora de cozinhar e comer

O assessor informa que, por causa da nova realidade, restaurantes e lanchonetes estão fazendo muitas promoções para atrair a clientela. “A estratégia mais comum utilizada pelo setor de alimentação é fazer promoções. Eles fazem pratos combinados, fazem combos. São atrativos que você expõe para a clientela para atrair e não perder a fidelidade do cliente”.

Christiane Gonçalves e Tomiko Nakaruma (Carmem Helena / O Liberal)

Bruna afirma que, de fato, aproveitar promoções é uma das alternativas para fugir do preço alto. “Para conseguir pagar mais barato, costumo ficar de olho nos cupons de desconto disponíveis em aplicativos de delivery. Muitas vezes, é mais vantajoso pedir pela internet, pois consigo descontos que não encontro diretamente nos restaurantes”, afirma.

Para empreendedores que trabalham com marmitas, a maneira de pagar mais barato também é aproveitando as promoções, só que em supermercados e açougues.

“A gente sai pesquisando, vê promoções em tal supermercado, compra nele, vai em outro. Vamos buscando cada ponto”, afirma Guelcia Waylla Oliveira, universitária que trabalha com marmitas há 10 anos.