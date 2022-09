Começa o Festival Chocolat Amazônia e Flor Pará 2022 no Hangar

Até domingo (25), Belém será o centro das atenções para admiradores e profissionais que atuam nos setores de flores, chocolates e joias. Produção das três cadeias econômicas está exposta em 160 estandes no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A programação, denominada Chocolat Amazônia e Flor Pará 2022, foi aberta na noite desta quinta-feira (22), às 20h, com a participação do público e de mais de 500 produtores e agricultores familiares.

A abertura contou com a participação de representantes de instituições das esferas pública e privada. O festival é organizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e MVU Eventos, com a parceria de mais de 15 instituições. Duas horas antes da cerimônia de abertura oficial, o espaço recebeu o público. Em um espaço de 24 mil metros, o visitante pode apreciar uma programação com espaços temáticos de paisagismo, cozinha show (com a produção ao vivo de esculturas de chocolate), feira de chocolates e flores, entre outras atrações.

Expectativa pela volta após pico da pandemia

A retomada do Festival Chocolat Amazônia e Flor Pará após dois anos, em função das restrições impostas pela pandemia de covid-19, era aguardada com ansiedade pela produtora Natalina do Vale, do município de Santa Bárbara do Pará (Região Metropolitana de Belém). Ela faz parte da cooperativa Tropisan e participa do evento desde a primeira Flor Pará, há 20 anos. “Esse evento é muito importante pra gente, porque estávamos com as vendas paradas. Nós vendíamos cerca de 7 mil plantas, e a expectativa é vender bastante depois de dois anos parados”, afirmou Natalina do Vale.

O produtor de cacau Éverton Araújo, de Brasil Novo, município do Oeste paraense (Região do Xingu), também ansiava pelo retorno do evento. "Nós trabalhamos o chocolate desde o fruto, e produzimos nossas amêndoas, que são certificadas. Tem quase dez anos que trabalhamos com chocolate, mas como expositor é a primeira vez aqui no evento. A expectativa é muito grande de alcançar novos comércios, expor nossos chocolates para novos consumidores. Esperamos vender todo o chocolate", disse o agricultor.

O titular da Sedap, João Ramos, ressaltou a importância de o produtor, sobretudo o agricultor familiar, ter a oportunidade de expor e expandir seu trabalho. Ele destacou, também, a programação variada, que está à disposição do público até o próximo domingo. “É um espaço diversificado e para toda a família. Aqui temos a representatividade do que de melhor é produzido no nosso Estado", acrescentou o secretário.