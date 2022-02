Com trajetória consolidada, Xerfan Advocacia S/S projeta nova fase de desafios

As obras continuam, mas o negócio vive um novo momento. Um momento de mudança de conceito, envolto pela qualidade no atendimento aos seus clientes, unindo a modernidade de instalações com riquezas de recursos tecnológicos do espaço físico reformado.

O escritório atua desde fevereiro de 1999 e hoje oferece serviço jurídico personalizado, desde o atendimento inicial até o desfecho final de suas demandas. Os anos de atuação proporcionaram experiência e conhecimento necessários para que os clientes se sintam confiantes e satisfeitos.

Projeto arquitetônico da nova sede tem a assinatura da arquiteta Andrea Riccio (Divulgação)

Com atendimento diversificado, a Xerfan Advocacia S/S presta serviços especializados nas áreas do direito empresarial, civil, trabalhista, tributário e imobiliário, sem abrir mão de um espaço dinâmico e contemporâneo.

Quando lembra da trajetória da Xerfan Advocacia, o sócio-fundador Roberto Xerfan não esquece do início. “Comecei sem escritório, atendia no carro e eu ia aos escritórios dos clientes. Na época eu tinha um sócio, a sociedade durou um ano e meio, somente. O escritório, em si, iniciou em 19 de fevereiro de 1999, quando recebi as chaves do meu saudoso sogro, Eduardo Abdelnor, pelo qual mantenho eterna gratidão”, recorda.

Com experiência trazida de berço, do comércio da família - seus pais - o advogado Roberto Xerfan, acredita na dedicação e informação como um dos principais ativos do escritório. “Eu entendi que a garantia é a dedicação e informação. Com essa base, fomos crescendo com muito esforço e trabalho”, ressalta o advogado.

Desde a primeira reforma na sede do escritório, já se vão aproximadamente oito anos. “Tudo para gerar conforto”, frisa Roberto. Conforto visual e estético aos clientes e demais pessoas que visitam o espaço da Xerfan Advocacia S/S.

Assim foi concebido o projeto arquitetônico da nova sede, com assinatura da arquiteta Andrea Riccio. Adicionado a esses ganhos, têm-se ainda a valorização do espaço pela iluminação natural e a utilização do paisagismo, tornando o ambiente aconchegante. A ampliação foi de 270m² para 470m² e conta ainda com demais recursos, tais como elevador, gerador de energia, placas fotovoltaicas e estacionamento próprio.

“Tem momentos em que me deparo com a seguinte pergunta: como será o futuro do escritório de advocacia? O que se exigirá do advogado? Quando eu tento buscar respostas para essa pergunta, vejo que será indissociável o trabalho do advogado com o auxílio de tecnologia. Inclusive, hoje, já nos projetando para esse futuro, contamos com uma central de TI e também com um sistema de controle de prazos e demandas. O escritório não abre mão e anda junto com os avanços tecnológicos”, destaca o advogado e também sócio Leonardo Xerfan.