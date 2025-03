Cesta básica em Belém passa dos R$ 700; tomate foi o item que mais ficou caro

O preço do tomate comercializado em feiras e supermercados de Belém registrou aumento superior a 20% nos dois primeiros meses de 2025, conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA). A alta no valor do produto influenciou o custo total da cesta básica na capital, que ultrapassou R$ 700, comprometendo quase metade do salário mínimo vigente, de R$ 1.518.

Segundo os dados do Dieese/PA, o quilo do tomate era vendido, em média, a R$ 7,24 em dezembro de 2024. Em janeiro de 2025, o valor subiu para R$ 8,15 e, em fevereiro, chegou a R$ 8,72, acumulando alta de 20,44% no período. Em fevereiro, a variação foi de 6,99% em relação ao mês anterior.

Cenário nacional e fatores que influenciaram a alta

A pesquisa nacional do Dieese também apontou aumento no preço do tomate na maioria das capitais do país. Recife teve a maior alta, de 44,52%, seguida por Belo Horizonte (24,52%) e Natal (22,12%).

Entre os fatores que contribuíram para os reajustes estão o maior volume de chuvas e a redução da oferta do produto nas regiões produtoras, impactando sua disponibilidade e qualidade.

Variação do preço do tomate em Belém (Dez/2024 - Fev/2025)

Dezembro/2024: R$ 7,24/kg

Janeiro/2025: R$ 8,15/kg (+12,58%)

Fevereiro/2025: R$ 8,72/kg (+6,99%)

Acumulado Jan-Fev/2025: +20,44%

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)