Colheita de milho 2ª safra vai a 74% no centro-sul do Brasil, diz AgRural

SÃO PAULO (Letícia Fucuchima/Reuters) - A colheita da segunda safra de milho no centro-sul do Brasil alcançou 74% da área cultivada na última quinta-feira, avançando frente aos 63% registrados na semana anterior e a 36% no mesmo período da safrinha 2023, apontou levantamento da AgRural nesta segunda-feira.

Segundo a consultoria, os trabalhos já estão encerrados em algumas áreas de Mato Grosso e confirmam a expectativa de boas produtividades.

"No Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, as chuvas registradas ao longo da semana limitaram o avanço da colheita em algumas regiões. Mesmo assim, os percentuais já colhidos seguem bem superiores às médias históricas", acrescentou.