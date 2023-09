Codec realiza pré-cadastro para condomínio industrial de Castanhal; veja como se inscrever

Sessenta empresas interessadas na compra de lotes do condomínio industrial de Castanhal realizaram pré-cadastro manifestando intenção em adquirir a área, como anunciado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), nesta quarta-feira (13). O processo continua sendo realizado e pode ser feito de forma on-line no site do órgão.

O empreendimento traz um formato específico para os empresários que desejam empreender de forma estratégica no Pará — que será o primeiro no estado. O condomínio contará com 113 lotes industriais, iniciais, distribuídos por 4,35 quilômetros de vias, à disposição dos investidores, com localização estratégica para o escoamento de produtos e serviços — já que está situado no km 4 da rodovia PA-136, a 5 quilômetros de distância da rodovia federal BR-316.

O gerente de Relações Institucionais da Codec, Evandro Diniz, destaca a relevância do projeto. “Foi muito importante a participação da Codec porque os empresários, não somente de Castanhal, mas de toda a região do oeste do Pará - que está crescendo muito, com muitas cadeias ligadas à fruticultura, construção civil, metal mecânica, entre outros - puderam conhecer o projeto. Ao estarem em um espaço industrial, naturalmente a competitividade só tende a aumentar, em função de fornecedores, localização geográfica, logística de apoio, como também a sociedade de Castanhal pode ver o quanto o DI pode impactar na economia da região”, afirma.

Etapas

Atualmente, o projeto encontra-se em fase licitatória para publicação de edital de licença ambiental e já tem previsão de construção para o primeiro semestre de 2024. O condomínio é uma iniciativa do Governo do Pará em parceria com a Prefeitura Municipal de Castanhal e gestão da Codec.

O valor de cada lote será disponibilizado após a finalização do processo de incorporação imobiliária. Com a conclusão dessa etapa, será possível disponibilizar não só o valor do lote como também o da taxa condominial.

Serviço

Pré-cadastro para condomínio industrial de Castanhal

Onde fazer: por meio dos telefones (91) 98408-7435 e (91) 3205-4700 ou no site da Codec (www.codec.pa.gov.br)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)