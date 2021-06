Codec promove capacitação virtual sobre estratégias de investimentos para Soure

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado (Codec) promoveu uma capacitação, na manhã desta quarta-feira (2), com representantes da prefeitura de Soure, município do Arquipélago do Marajó. O evento realizado de forma virtual discutiu estratégias de promoção das potencialidades locais para a atração de negócios que desenvolvam a economia.

Entre os participantes, estiveram o secretário de Administração de Soure, João Henrique Silva, que concentra as ações de Desenvolvimento Econômico; o agente de Desenvolvimento, da Sala do Empreendedor, José Luis Pantoja; o assessor da secretaria municipal de Produção, Raimundo Nonato; e representantes da secretaria municipal de Meio Ambiente.

O gerente de Atendimento a Novos Negócios da Codec, Augusto Cesar Anunciação, responsável pela apresentação das ações da Companhia, abordou os objetivos gerais da capacitação. “Nesse contato com os municípios, estamos fazendo esse trabalho de repassar as boas práticas em atração de negócios, oferecendo capacitações online com o objetivo de ter, nesse caso, o município de Soure qualificado para receber investimentos e atento às boas práticas e políticas públicas que permitam a melhoria do ambiente de negócios”, informou.

Ao longo do evento, a Codec afirmou o compromisso em “atuar no estímulo à atração, consolidação e ampliação de investimentos produtivos, com sustentabilidade; junto aos Distritos Industriais; e de atuar também no primeiro contato do investidor no Estado”.

“Sempre que um investidor busca o Pará, ele busca um município para instalar o seu empreendimento e, portanto, ele vai necessitar de apoio e de políticas públicas que facilitem a implantação. Por isso, é importante que o município tenha um Guia do Investidor e um site de promoção de investimentos. A nossa proposta aqui é colaborar com o município em um trabalho, que será desenvolvido nos próximos meses, inclusive com um cronograma, de estruturação da estratégia de atração de investimentos, com um passo a passo aplicado ao município de Soure”, destacou Augusto Cesar.

Ações

Algumas das ações indicadas ao município de Soure foram a definição de setores econômicos prioritários e o levantamento dos benefícios peculiares que a região oferece às empresas, além da definição de empresas-alvo e da localização dessas organizações. Também foi destacada a importância de políticas de incentivos (tributários, de infraestrutura, financiamentos, mão de obra, entre outros) para a atratividade local.

“Eu achei interessante esse diálogo inicial que tivemos, principalmente, porque a atração de investidores envolve a definição dos diferenciais da região e nós aqui estamos querendo alcançar isenção fiscal, por exemplo e outro fator importante é a publicidade, a marca Marajó hoje é muito relevante. Então vemos aqui a disposição do governo do estado de atuar e colaborar no desenvolvimento da região”, disse o secretário de Administração de Soure, João Henrique Silva.

Para o avanço da iniciativa, foi estabelecido um cronograma de trabalho que prevê novos encontros entre a Codec e a prefeitura nos próximos meses.