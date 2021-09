Codec apresenta propostas para desenvolver o Distrito Industrial de Icoaraci

No intuito de ampliar as oportunidades do crescimento econômico no município de Belém, a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), participou na tarde de ontem (13), de uma das reuniões do Conselho da Cidadania promovido pela Prefeitura Municipal de Belém. Na ocasião, o presidente da Codec, Lutfala Bitar, que participava do encontro a convite do prefeito Edmilson Rodrigues, conversou com os conselheiros e abordou a importância de desenvolver o Distrito Industrial de Icoaraci, que possui 205 hectares e 53 empresas instaladas. “Icoaraci é uma área que atende as necessidades de várias cadeias produtivas e o desenvolvimento do Distrito Industrial proporcionará a geração de mais empregos para a região. Por isso, estamos aqui para, juntamente com a Prefeitura de Belém e o seu núcleo de conselheiros, fomentar esta parceria em benefício da população belenense”, esclarece o presidente.

Lutfala explicou também que enviou para o prefeito Edmilson Rodrigues um protocolo de intenções entre a Codec e Prefeitura, para que juntas, as instituições trabalhem na melhoria do Distrito. “Já nos reunimos anteriormente, e hoje entrego este protocolo ao prefeito na presença do Conselho da Cidadania para firmar o nosso compromisso. No documento nos disponibilizamos em elevar a qualidade dentro do distrito, como energia, pavimentação, drenagem, entre outras ações para aumentar o atrativo na área e trazer não apenas grandes empresas, mas também médios e pequenos empresários que precisem dos incentivos que a Codec pode ofertar para o desenvolvimento econômico de Belém”, revela.

A reunião teve como objetivo desenvolver pautas relevantes para a ampliação de ações da capital paraense. Mais de trinta representantes, entre dirigentes empresariais e trabalhadores dos mais diversos setores como economistas, professores, bancários, comerciantes, pesquisadores e técnicos fazem parte do Conselho da Cidadania.

Para o prefeito Edimilson a participação da Codec em uma das reuniões do grupo é uma forma de aproximar as agendas e levar o debate de forma livre sobre temas que levem desenvolvimento, inovação e programas que diminuam as desigualdades em Belém. “Hoje nós elegemos a presidente do Conselho da Cidadania e a participação da Codec nesta etapa marca um interesse de agirmos de forma colaborativa, traçando as melhores estratégias para captação de investimentos e criar novas possibilidades para setores de produção em nossa cidade”, afirma.

Atualmente, a Code administra quatro Distritos Industriais no Pará nos municípios de Belém, Ananindeua, Barcarena e Marabá e está trabalhando juntamente com o Governo do Estado para levar melhorias às áreas industriais, realizando parcerias com as prefeituras e estreitando laços com as empresas.

“Ficamos satisfeitos em participar destas reuniões. O papel da Codec é realizar esse trabalho, é fazer com que as empresas se instalem aqui e verticalizem a sua produção. Essa é a missão que fazemos aqui há mais de 40 anos, priorizando sempre os Distritos Industriais, mas também sempre atuando pelo Pará como um todo”, disse o diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, Pádua Rodrigues.