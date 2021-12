Circuito Pará Negócios 2021 encerra sua programação com workshop sobre vendas 5.0

Em seu último dia de programação, o Circuito Pará Negócios contou com o workshop de vendas 5.0, realizado pelo especialista da área de trainee em atendimento, vendas e gestão de equipes humanizadas, Pereira Amorim. O evento foi uma realização da Associação Comercial do Pará (ACP) e buscou contribuir para o novo momento da economia do estado.

"Fiquei muito feliz em ser um dos palestrantes âncoras de um evento tão importante como o Pará Negócios. O Circuito Pará Negócios foi definitivamente um evento singular no Brasil, que buscou trazer transformação, inclusão social, conhecimento e informação. Em meu workshop pude estar apresentando para os empreendedores paraenses um processo de atendimento e de vendas humanizada com foco total no ser humano, sendo um processo essencial para o momento econômico que estamos vivendo" afirma Pereira Amorim.

Além do workshop com Pereira Amorim, o segundo dia de evento contou ainda com um momento de network e com a apresentação musical do cantor Afonso Capelo, que representou o Pará no programa The Voice Brasil. Também foi realizada uma palestra de abertura com o tema “Atendimento humanizado com foco nos resultados” e o Talk Show sobre o universo digital que reuniu influenciadores e "youtubers" paraenses.



No primeiro dia de programação (13), o evento contou com uma dinâmica de relacionamento (network), palestra de abertura sobre ‘Os desafios do empreendedorismo na recuperação econômica’, talk show sobre universo digital e o workshop ‘Visão e Gestão Empreendedora’ ministrado pelo empresário, escritor e palestrante Geraldo Rufino.



Programação Híbrida



Neste ano, em razão da pandemia, a programação do Pará Negócios foi dividida em três etapas. A primeira etapa, que ocorreu durante o mês de novembro, contou com o Workshop Vendas Extraordinárias, ministrado por Pereira Amorim, que teve como objetivo contribuir para a alavancagem de resultados das empresas no período da Black Friday e vendas de final de ano.



A segunda etapa do Circuito Pará Negócios 2021 ocorreu entre os dias 06 e 10 de dezembro, com a realização de uma semana de lives gratuitas, focadas em planejamento e gestão, sendo uma oportunidade para as empresas e empreendedores locais se prepararem para esse novo momento da nossa economia e alinharem suas estratégias e negócios para 2022. Transmitidas nas redes sociais da ACP, as lives abordaram temas como: Gestão de Talentos; gestão empresarial e planejamento estratégico; planejamento financeiro; planejamento comercial e planejamento tributário.



Por fim, a terceira etapa do Circuito Pará Negócios 2021 foi o evento presencial que ocorreu nos dias 13 e 14 de dezembro no Belém Hall e contou com os palestrantes Geraldo Rufino e Pereira Amorim.



“Todos os encontros foram focados no alinhamento da gestão e visão de negócios, planejamento, estratégia, inovação e ainda foco total na área comercial, tudo isso para que as empresas, empreendedores e suas respectivas equipes possam ter os melhores resultados possíveis no próximo ano, onde acreditamos que o processo de retomada de crescimento deve ser acelerado”, declara Lucio Cavalcanti, superintendente da ACP.

O Pará Negócios 2021 foi uma importante oportunidade para capacitar e fomentar o networking entre os participantes, fortalecendo o mercado e preparando os empreendedores para enfrentar os desafios de 2022.