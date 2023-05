China retira embargo de frigoríficos no Pará e no Mato Grosso

Nesta terça-feira (16), a Administração-Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês) retirou o embargo para as exportações de carnes de aves da unidade da BRFem Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e de carne bovina do frigorífico Masterboi, em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. Com a retirada desses embargos, o Brasil não tem mais nenhuma planta com exportações bloqueadas para o país asiático. Durante a pandemia, os bloqueios foram recorrentes. Alguns deles duraram quase dois anos.

Os embargos a essas plantas duravam mais de um ano. A unidade do frigorífico Masterboi, em São Geraldo do Araguaia estava bloqueada desde abril do ano passado. Já a da BRF no Mato Grosso, teve as exportações suspensas em março de 2022.

"Depois de um dia tenso com a confirmação dos casos de gripe aviária em aves silvestres no litoral brasileiro, nós comprovamos na prática o que sempre dizemos, que o sistema de defesa brasileiro é eficiente, transparente e garante a qualidade dos nossos produtos", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nas redes sociais. "Independentemente de qualquer crise sanitária, o Brasil tem bom controle, garante a qualidade dos seus produtos e continua exportando para os mercados mais exigentes", completou.

Sem bloqueio

Em novembro de 2022, a China anunciou a retirada das barreiras para dois frigoríficos que estavam suspensos desde a metade de 2020. Em março deste ano, durante visita da comitiva brasileira ao país asiático liderada por Fávaro, Pequim desbloqueou outras duas unidades. O Frigorífico Redentor, de Guarantã do Norte, também localizado no Mato Grosso, que ficou sem exportar desde agosto de 2022, e a planta da BRF em Marau, no Rio Grande do Sul, que não embarcou carnes de aves desde dezembro de 2021.

A retirada dos embargos para as duas últimas unidades era aguardada desde a missão à China. Haviam poucos detalhes a serem ajustados para a concretização da liberação. Nas últimas semanas, os técnicos brasileiros receberam sinalizações de que a retomada dos embarques seria autorizada. Ao todo, 104 frigoríficos brasileiros são habilitados para exportas carnes de aves, suínos e bovinos para a China.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).