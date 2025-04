China prepara 'esforços extraordinários' para compensar efeito das tarifas dos EUA

O Diário do Povo, principal jornal do Partido Comunista da China, informou nesta segunda-feira, 7, que os formuladores de políticas do país estão preparados para lidar com as tarifas dos Estados Unidos com ferramentas que incluem flexibilização monetária e fiscal.

Segundo a publicação, o banco central chinês (PBoC) poderá cortar as taxas de juros a qualquer momento, caso necessário, e a China tem espaço para deixar o déficit orçamentário aumentar.

Pequim fará "esforços extraordinários" para impulsionar o consumo doméstico e tomar medidas concretas para estabilizar os mercados, informou o Diário do Povo.

A Bolsa de Xangai caiu mais de 6% nas negociações da manhã desta segunda, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou mais de 10%. Fonte: Dow Jones Newswires.