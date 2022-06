Chega a 719.040 mil o número de contribuintes que entregaram declaração do IR

A Receita Federal divulgou a atualização de contribuintes paraenses que entregaram a declaração do Imposto de Renda e, até às 17h desta terça-feira (31), foram contabilizadas 719.040 pessoas em dia com o leão. A expectativa do órgão era atingir 707.768 documentos enviados. Já na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.608.177 contribuintes cumpriram a obrigação Federal. Quem não ficar em dia com a Receita pode sofrer punições.

A contadora Thayná Mercês afirma que, mesmo sendo o último dia, o programa para envio da declaração de imposto de renda permaneceu estável e, com o recurso da declaração pré-preenchida, ainda ficou bem mais prático o preenchimento das informações. “Para quem é obrigado a enviar a declaração, mesmo tendo perdido o prazo estipulado pela Receita Federal, é necessário efetuar o envio, para evitar possíveis irregularidades no CPF”, explica.

Thayná reforça que, para acompanhamento se o usuário caiu ou não na malha fina, o ideal é efetuar o acesso ao site do e-cac (RFB), que pode ser feito com a conta GOV BR (respeitando os níveis necessários para acesso) via aplicativo em desktop ou via aplicativo. “Assim, o usuário verifica se ocorreu alguma divergência, para então efetuar uma retificação e regularizar sua situação”, finaliza.

Já o contador Rogério Castro lembra que o ideal e recomendado pela Receita Federal do Brasil era não deixar para o último dia, a transmissão da declaração, e reforça o mesmo dito por Thayná: embora seja possível enviar a declaração via internet, é preciso, na conta GOV BR, ser nível prata ou ouro.

“O importante neste momento é fazer o envio. Com isso, o contribuinte poderá fazer uma retificação posteriormente. Caso não consiga transmitir dentro do prazo, independente do motivo, o contribuinte estará sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 165,74 podendo chegar a 20% do imposto devido”, detalha.

Após perder o prazo, o contribuinte deve fazer, mesmo assim, a transferência do documento, porque, de acordo com a Receita Federal, ainda há a chance de ficar com algumas restrições: proibição para abrir contas bancárias, se candidatar em concursos e tirar passaporte, por exemplo, já que o Cadastro de Pessoa Física (CPF) fica pendente.

Os erros mais comuns que ocorrem na declaração do Imposto de Renda estão relacionados aos valores de despesas médicas, de dependentes e de deduções em geral; além de que o contribuinte, muitas vezes, declara uma fonte e esquece de outras das quais tenha recebido algum valor ao longo do ano.

O que é a malha fina?

Quando o contribuinte envia o documento, as informações relacionadas a empresas, instituições financeiras, planos de saúde e outros devem ser as mesmas enviadas por essas entidades à Receita. Se for encontrada alguma diferença, a declaração é separada para uma análise mais profunda – o que se chama de malha fiscal. É possível verificar se o documento está em malha e qual o motivo no e-CAC, na opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)” e na aba “Processamento”, escolhendo o item “Pendências de Malha”.

Como é possível fazer a declaração do IRPF:

Online no e-CAC

Pelo programa instalado no computador

Pelo celular ou tablet com o app Meu Imposto de Renda

É obrigado a declarar quem, em 2021:

Recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70.

Obteve receita bruta em relação à atividade rural superior a R$ 142.798,50.

Teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000.

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000.



Quantos já declararam no Pará

Já declararam: 708.758

Percentual: 100,1%

Estimativa: 707.768