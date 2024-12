Cesta básica fica 2% mais cara em Belém

Puxado pelo preço do óleo, café, arroz, carne e leite, a cesta básica comercializada em Belém ficou 2,02% mais cara em novembro. De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgados nesta quinta-feira (5), o custo total dos principais alimentos consumidos pelos moradores da capital foi R$ 663,02 no mês passado. Em outubro, era R$ 649,90.

O levantamento do Dieese mostra que as maiores altas nos produtos da cesta básica da capital paraense ocorreram no óleo de soja (14,40%), seguido pela carne bovina (6,57%), café (5,15%), leite (3,99%), arroz (2,10%), feijão (1,25%) e tomate (0,40%). O único item pesquisado que apresentou recuo em novembro - na comparação com outubro - foi a banana, com uma queda de 3,64% no preço.

O estudo também considerou que os gastos totais da cesta básica para uma família paraense composta por dois adultos e duas crianças é de R$ 1.989,06 para a aquisição dos produtos. O valor corresponde a aproximadamente 1,40 salários mínimos (baseado no valor atual de R$ 1.412). Ainda em novembro, para dar conta das despesas alimentícias básicas, o morador de Belém comprometeu 50,76% do salário mínimo.

Acúmulo

No acumulado deste ano, entre janeiro e novembro, o Dieese registrou uma alta de quase 3% nos custos totais da cesta básica em Belém. A maioria dos reajustes supera a inflação destacada para o período, de 4%. O preço do café, por exemplo, subiu 37,83%; o óleo (23,81%), leite (18,47%), arroz (17,99%), banana (10,42%), manteiga (8,31%) e a carne (7,12%) foram os itens que também tiveram aumento.

Doze meses

No comparativo de preços ao longo de um ano, de novembro de 2023 a novembro de 2024, a cesta básica acumulou alta de 4,38%. Alguns dos alimentos, segundo o Dieese, tiveram reajustes acima da inflação (4,60%) para o período. O café foi o que mais teve aumento expressivo, de 38,43%. O óleo (23,28%), arroz (21,94%), leite (15,51%), feijão (14,95%) e a banana (10,90%) apresentaram elevações.

Reajustes afetam dia a dia do consumidor

Belém é a 12ª capital do Brasil com o maior custo de alimentação básica, realidade que afeta a rotina dos consumidores da cidade. Natan Souza, contador de 54 anos, conta que, às vezes, nem a pesquisa em diferentes estabelecimentos é suficiente para encontrar preços mais amenos. “Não tem para onde correr. Quando sobe, sobe em todo lugar. O que se pode fazer é procurar por marcas inferiores, comprando produtos de baixa qualidade”, lamenta.

A diferença nos preços não é sentida apenas quando se trata de alimentação. Natan também diz que os produtos de limpeza estão encarecendo. “No contexto atual, não tem muito o que fazer, porque o dólar deu uma subida muito forte e a maioria desses produtos são indexados no dólar. Produtos de limpeza, comprados em um mês, no mês seguinte tem aumento de até 10%”.

Economia

Natan mora com a esposa e os dois filhos. Por mês, o custo com o supermercado chega a R$ 3 mil. “Você deixa de comprar [outras coisas], ou diminui [a quantidade]. No caso da minha esposa, ela diminuiu as compras de cosméticos. Tem que sair cortando de algum lugar. Às vezes, até diminuímos as saídas no carro para economizar combustível. Uma série de medidas têm que ser tomadas”, completa.

Comparativo dos produtos da cesta básica de Belém

Carne (quilo)

Novembro -> R$ 39,11

Outubro -> R$ 36,70

Variação -> 6,57%

Leite (litro)

Novembro -> R$ 8,34

Outubro -> R$ 8,02

Variação -> 3,99%

Feijão (quilo)

Novembro -> R$ 6,44

Outubro -> R$ 6,38

Variação -> 1,25%

Arroz (quilo)

Novembro -> R$ 7,28

Outubro -> R$ 7,13

Variação -> 2,10%

Farinha (quilo)

Novembro -> R$ 10,82

Outubro -> R$ 10,82

Variação -> 0,00%

Tomate (quilo)

Novembro -> R$ 7,60

Outubro -> R$ 7,57

Variação -> 0,40%

Pão (quilo)

Novembro -> R$ 15,77

Outubro -> R$ 15,77

Variação -> 0,00%

Café (quilo)

Novembro -> R$ 48,20

Outubro -> R$ 45,84

Variação -> 5,15%

Açúcar (quilo)

Novembro -> R$ 5,64

Outubro -> R$ 5,63

Variação -> 0,18%

Óleo (900 ml)

Novembro -> R$ 8,58

Outubro -> R$ 7,50

Variação -> 14,40%

Manteiga (quilo)

Novembro -> R$ 63,90

Outubro -> R$ 63,75

Variação -> 0,24%

Banana (dúzia)

Novembro -> R$ 10,07

Outubro -> R$ 10,45

Variação -> -3,64%