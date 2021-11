Centro de Perícias abre Processo Seletivo com 110 vagas; salários variam de R$ 1.100 a R$ 7.760,16

O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” tornou público o edital do novo Processo Seletivo para a contratação temporária de 110 profissionais para todos os níveis de escolaridade. As inscrições vão até esta sexta-feira (5) e devem ser feitas exclusivamente por meio do preenchimento e envio da ficha cadastral, que está disponível no site do órgão (www.cpc.pa.gov.br), juntamente com o currículo e cópias de documentos que estão especificados no edital, por meio dos Correios, via os serviços de Aviso de Recebimento ou Sedex, endereçado à sede do CPCRC, em Belém.

As oportunidades são para os municípios de Belém, Altamira, Abaetetuba, Breves, Bragança, Castanhal, Paragominas, Marabá, Redenção, Tucuruí, Santarém, Itaituba e Parauapebas. A remuneração varia de R$ 1.100 a R$ 7.760,16.

As vagas para o nível fundamental são para auxiliar operacional, auxiliar operacional - remoção, motorista. Já para os cargos de auxiliar técnico de perícias - enfermagem, auxiliar técnico de perícias - informática e auxiliar técnico de perícia - laboratório, é necessário ter nível médio. Para o cargo de perito médico legista é exigido nível superior. As vagas estão divididas entre as Unidades Regionais e os Núcleos Avançados, indicadas no edital.

É necessário a apresentação de documentos que comprovem a experiência profissional do candidato na área ou função a qual concorre. Todos os cargos exigem certificados de cursos de capacitação, devidamente registrados em instituição formadora, legalmente autorizada.

Para a vaga de motorista e auxiliar operacional - remoção, além dos documentos que comprovem experiência na função, é necessário ter experiência profissional de no mínimo três anos com CNH definitiva com a indicação de que "Exerce Atividade Remunerada - EAR".