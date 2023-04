CCBEU Belém abre exposição fotográfica ‘Eu Escolho a Terra”

O Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU Belém), em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, inaugurou, na noite desta terça-feira (25), a exposição fotográfica ‘Eu Escolho a Terra”. Além da mostra, a instituição educacional, com sede no bairro de Batista Campos, em Belém, recebeu a visita da diretora dos Espaços Americanos para o Brasil, Sylvie Young.

A exposição fotográfica, explicou Sylvie Young, resulta de um concurso realizado no Instagram da Embaixada dos EUA, no ano de 2021. “As imagens marcantes que serão apresentadas esta noite não foram enviadas pela embaixada ou enviadas por Washington. Estas imagens foram tiradas por brasileiros profissionais e amadores, que responderam ao nosso pedido por fotos que retratam a relação entre as pessoas e a natureza”, afirmou Young, que trabalha para o Departamento de Estado Americano, na seção de diplomacia pública..

As fotos ressaltam a urgência de ações de proteção ambiental, e também a beleza dos recursos naturais brasileiros. Além de Belém, a exposição, que começou em Brasília (DF), passará por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, entre outros estados.

CCBEU Belém integra rede de 31 Centros no Brasil

Vice-diretora do Conselho Diretor do CCBEU Belém, Ana Celeste Franco frisou que o CCBEU completará 67 anos de fundação em Belém. “O CCBEU Belém faz parte dos espaços americanos. Somos um centro binacional, reconhecido pela Embaixada Americana e somos parceiros deles. Isso significa que nós recebemos ajuda em treinamentos e também ajuda financeira para projetos que apresentamos”, disse.

“A gente se candidata a captar recursos na Embaixada, principalmente para projetos com as comunidades. Eles têm um olhar grande para a comunidade, e nós temos projetos, em que nós recebemos escolas públicas, como hoje tivemos uma audição de jazz, com músicos da Fundação Amazônia. A professor Glória Caputo é uma grande parceira nossa”, exemplificou Ana Celeste Franco, referindo-se à superintendente da Fundação Carlos Gomes (FCG), e criadora da Fundação Amazônica de Música, Glória Caputo,.

Talentos musicais

A abertura da exposição fotográfica “Eu Escolho a Terra” foi prestigiada por uma apresentação especial de cinco alunos da professora Glória Caputo, na Fundação Amazônia de Música.

O pianista Andres Braga, de 10 anos, esteve acompanhado do quarteto de cordas formado por Vitor Freitas, na viola; Geovan Baía, no segundo violino; Ludmila Higino, no primeiro violino; e Alípio Vilena, no violoncelo.

"São crianças e jovens da rede pública de ensino que começam a estudar com 7 e 8 anos de idade e seguem na formação musical até à faculdade. Dois do grupo de cordas, que se apresenta aqui, já estão no instituto Carlos Gomes onde cursam bacharelado em música”, enfatizou a professor Glória Caputo.

Os jovens apresentaram peças clássicas de Bach e Chopin. Glória Caputo também destacou o talento de Andres Braga. “É um menino extremamente talentoso. Ele se interessou por música aos 9 anos de idade; na família ninguém toca, um programinha que tem para piano contribuiu, mas hoje ele já toca como um grande pianista e, pessoalmente, é meu aluno. Isso tudo nos dá orgulho”, afirmou Caputo.

Embaixada Americana tem oportunidades de estudos

Diretora dos Espaços Americanos para o Brasil, Sylvie Young informou que a seção pública sob sua gestão no Departamento de Estado Americano dispõe de ferramentas e oportunidades para o público brasileiro, sobretudo na área de ensino para estudar nos Estados Unidos.

"Mas, temos uma ferramenta especial que se chama Espaços Americanos. Temos esses espaços ao redor do mundo, é uma rede global com 600 espaços. No Brasil, há 31 centros, a maioria em parcerias com os centros binacionais (CCBEUS). Então ,temos uma parceria de 67 anos com o CCBEU Belém. Acabo de chegar ao Brasil e decidi visitar Belém para assistir esta exposição”, afirmou Young, que viajará para Belo Horizonte nesta quarta-feira (26).

Na estada de 24 horas por Belém, ela conheceu estudantes de escolas públicas, que estavam em atividade de artes no CCBEU, na Batista Campos, participou de uma audição de jazz com alunos da professora Glória Caputo.

"Também conversei com professores e com os líderes do CCBEU Belém sobre como o meu escritório pode apoiá-los na missão, que é a valorização do relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos”, afirmou a norte-americana.