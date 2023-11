Castanheira Shopping se destaca no varejo paraense e celebra três décadas de história

O Castanheira Shopping, grande empresa de varejo em Belém, completa três décadas de existência, marcando não apenas o crescimento do empreendimento, mas também consolidando parcerias estratégicas que contribuíram para seu sucesso ao longo dos anos. Nesta quinta-feira (30), haverá uma programação a partir das 19h para celebrar a data, com coquetel, música e abertura da exposição “Castanheira 30 anos”.

Executivo do Grupo Líder, que engloba o Castanheira, João Augusto Rodrigues expressa seu sentimento de gratidão ao atingir este marco. "Chegamos aos 30 anos e o nosso principal sentimento é o de gratidão. Para uma empresa chegar aos 30 anos de existência é preciso, em primeiro lugar, ser movida por sonhos e contar com parcerias que realmente agregam. Lá atrás, em 1993, quando o Castanheira Shopping iniciou suas atividades, sonhávamos em um dia podermos comemorar grandes conquistas”, lembra.

Rodrigues ainda destaca a importância de parcerias sólidas construídas ao longo do tempo. "Para nós, a principal conquista é sermos reconhecidos pelo mercado, lojistas, colaboradores e clientes pelo nosso trabalho sério e responsável, direto pelo crescimento da região onde estamos inseridos. Após 30 anos de esforços e dedicação, aqui estamos, como referência para o segmento”.

Parceria

Durante o evento desta quinta-feira, será anunciado o projeto “Palco Castanheira”, desenvolvido pelo Grupo Liberal em resposta a uma demanda estratégica do shopping. A diretora comercial do veículo, Aline Viana, explica que haverá apresentações artísticas, música e stand-up na programação. “O projeto foi construído pelo Grupo Liberal a partir de uma demanda do Castanheira. A nossa participação está confirmada, vamos estar lá prestigiando”, adianta.

Aline ainda ressalta a relação duradoura entre o Grupo Liberal e o Grupo Líder. "Essa relação já vem há muitos anos, cada vez mais se fortalecendo. O Grupo Liberal sempre se reinventa, trazendo novidades no mercado, e o Grupo Líder e o Castanheira trazem muita essa pegada também”.

A diretora expressa a felicidade com a parceria e deseja vida longa ao Castanheira. "A gente está muito feliz em poder participar efetivamente com um projeto diferente nessa comemoração dos 30 anos. Parabenizamos e desejamos vida longa para o Castanheira e todos os nossos parceiros do Grupo Líder”, destaca Aline Viana.

Veja a programação completa

30 Novembro

TALKS (16h às 17h30)

Jhonatan Feio e Marina Duarte (Academia e Suplementação alimentar nas diferentes faixas etárias)

GAME (18h às 19h30)

Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h)

Valeria Paiva

1 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Rosylenna Oliveira (Saiba como acompanhar o crescimento dos seus filhos com as peças mais adequadas à personalidade deles)

GAME (18h às 19h30)

Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h)

Sandro Almeida (humor)

2 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Tony Palha (Mundo fashion e a sustentabilidade, como transformar seu look)

GAME (18h às 19h30)

Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h)

Georocks

3 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Renata Sade (O poder da imagem no desenvolvimento pessoal e profissional)

GAME (18h às 19h30)

Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h)

Willian Cesar e Cristiano

4 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Nyara Castanho e Danielle Cunha (Tendências de decoração que vão deixar seu lar com personalidade e conforto)

GAME (18h às 19h30)

Kaco Barros

SHOW (20h às 22h)

Luan Kassio

5 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Felícia Maia (Acessórios de moda: como compor seu visual e agregar estilo com os mais variados acessórios)

GAME (18h às 19h30)

Kaco Barros

SHOW (20h às 22h)

Amanda Di Paula

6 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

GAME (18h às 19h30)

Kaco Barros

SHOW (20h às 22h)

Nelsinho Rodrigues

7 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Hanna Margarido e Heloysa Rodrigues (Moda Fitness: como treinar com estilo, conforto e tecnologia para alcançar os melhores resultados.)

GAME (18h às 19h30)

Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h)

Kataryna Avela

8 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Juliana Vasquez (Colorimetria, sua cor ideal. Estilo, moda e imagem pessoal)

GAME (18h às 19h30)

Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h)

Valentina (The Voice Kids)

9 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Rayana Corrêa (Combinação de calçados: como escolher as melhores peças. Mitos e verdades sobre estilo.)

GAME (18h às 19h30)

Kaco Barros

SHOW (20h às 22h)

Ruan Lennon

10 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Antônio Carlos (Bom Pra Cachorro: Moda pet e rotina de cuidados)

GAME (18h às 19h30)

Kaco Barros

SHOW (20h às 22h)

Thiago Costa

11 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Wanderson Monteiro (Perfumaria e cosméticos: conheça as principais notas olfativas e como combinar o uso para um aroma marcante e agradável)

GAME (18h às 19h30)

Kaco Barros

SHOW (20h às 22h)

Markinho Duran

12 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Cíntia Garcia e Bonnie Facioli Braga (Bem-estar: Bem-estar mental no dia a dia)

GAME (18h às 19h30)

Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h)

Eduardo e Gabriel

13 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Flávio Amoedo (A cozinha dos sonhos para criar momentos especiais com sabor e afeto)

GAME (18h às 19h30)

Kaco Barros

SHOW (20h às 22h)

Carol Ferreira

14 Dezembro

TALKS (16h às 17h30)

Mauro Studart e Marina de Brito Coutinho (A importância dos cuidados e da adoção aos animais)

GAME (18h às 19h30)

Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h)

Rebeca Lidsay