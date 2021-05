Caso de 'fungo preto' indiano é investigado em pacientes de SC e AM

Em comunicado oficial do Ministério da Saúde, no último sábado (29), o órgão emitiu Comunicação de Risco, que indica possibilidade de contaminação, e está monitorando o caso de mucormicose, infecção fúngica chamada popularmente como "fungo preto", em um paciente de 52 anos que já teve covid-19, na cidade de Joinville, Santa Catarina.

Outro caso também investigado é de uma vítima no Estado do Amazonas que, após ser diagnosticado com mucormicose, faleceu quatro dias depois de tomar a primeira dose da coronavac.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) e a prefeitura de Joinville, estão investigando a suspeita do paciente de Santa Catarina que está internado em um hospital particular da cidade de Joinville e fez uma cirurgia na última semana. O homem testou positivo para Covid-19 em fevereiro deste ano e tem histórico de comorbidades - diabetes mellitus e artrite reumatoide -. As notícias sobre o quadro clínico do paciente são compartilhadas apenas entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Os órgãos não informaram se há previsão de quando o diagnóstico será confirmado.

Segundo a prefeitura de Joinville, a situação já estava sendo acompanhada desde março, quando foi cogitada a hipótese do morador estar infectado pelo fungo. Cerca de um mês depois, no dia 19 de março, ele foi internado em função de uma fraqueza generalizada, até então relacionada ao coronavírus. Após melhorar da doença, ele recebeu alta no dia 4 de abril.

Apresentando complicações decorrentes de fatores relacionados com a diabetes, o paciente teve celulite facial - infecção grave que pode espalhar-se para outras partes do corpo - o que acabou prejudicando a visão. O morador foi internado em 21 de maio para realização de procedimento cirúrgico, feito cinco dias depois, na quarta-feira, 26.

AMAZONAS

O paciente era diabético e usuário de insulina. Foi vacinado contra Covid-10 no dia 1º de abril, no município de Maués, onde recebeu a 1ª dose da Coronavac. Ele apresentou sintomas gripais e prurido no olho, poucos dias depois de receber a vacina. Foi internado no dia 12 de abril e morreu quatro dias depois, constando no laudo a causa da morte por choque séptico, mucomicose rinocerebral e diabete mellitus tipo 2.

O caso agora está em sendo investigado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) nacional e é o primeiro registro de morte no Brasil. A comunicação foi feita na sexta-feira, 28.

A DOENÇA

Conhecido popularmente como "fungo preto", o quadro mata mais de 50% dos acometidos. Muitos precisam passar por cirurgias mutilantes, que retiram partes do corpo afetadas pelo micro-organismo, como os olhos.

A infecção provocada por fungos é considerada grave e rara no Brasil, acomete geralmente pessoas debilitadas, com comorbidades ou que utilizam medicamentos que possibilitem a diminuição da resposta imunológica para combater algumas doenças. Na Índia, porém, a infecção é bastante letal, vitimando fatalmente cerca de 50% dos doentes, número que já chega ao quantitativo de quase 9 mil pacientes com covid-19.