Carrefour se retrata parcialmente com o Brasil em meio a boicote de produtores nacionais

O Grupo Carrefour declarou nesta terça-feira (26) que reconhece a "grande qualidade" das carnes provenientes de frigoríficos brasileiros. Para suas operações no Brasil, a rede de supermercados continuará priorizando majoritariamente carnes produzidas no país.

A declaração foi divulgada por meio de uma nota assinada pela assessoria de imprensa da empresa, que também lamentou qualquer "interpretação equivocada" sobre sua comunicação recente. "Lamentamos que nossa mensagem tenha sido entendida como um questionamento ou crítica à nossa parceria com a agricultura brasileira", afirmou a nota.

A polêmica surgiu após o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, anunciar em carta direcionada a um sindicato agrícola na França que a rede deixaria de comprar carne do Mercosul para o mercado francês. Segundo ele, as carnes do bloco não atendem às exigências e normas da empresa.

A crise entre o Carrefour e a indústria de carnes brasileira escalou nos últimos dias, com frigoríficos suspendendo o fornecimento de produtos ao Grupo Carrefour - Carrefour, Atacadão e Sam's Club - no Brasil, em represália ao comunicado recente de Bompard.

"Desespero e a indignação dos agricultores" franceses

Na correspondência, Bompard relatou ter ouvido o "desespero e a indignação dos agricultores" franceses em relação ao acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Ele expressou preocupação sobre o risco de que o mercado francês seja inundado por carne que, supostamente, não cumpre os padrões exigidos.

A decisão da filial francesa do Carrefour ocorre em um contexto de protestos do setor agrícola na França, que se opõe ao tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Os agricultores temem que o acordo prejudique a competitividade dos produtos europeus.

VEJA MAIS

Para o mercado francês, o Carrefour reafirmou seu compromisso com a compra prioritária de carne de produtores locais, destacando que essa já é uma prática consolidada do grupo, que se considera o "principal parceiro da agricultura francesa". "Adquirimos quase exclusivamente carne francesa para nossas operações na França e manteremos essa política. Essa decisão não altera as regras de um mercado já estruturado em torno das cadeias locais de abastecimento", explicou a empresa.

Por fim, o Carrefour reiterou seu apoio aos agricultores franceses, que enfrentam uma grave crise, garantindo a sustentabilidade das parcerias e compras locais.