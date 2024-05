Campanha do Ibama oferece descontos na energia em troca de material reciclável em Belém

A Superintendência do Ibama no Pará realiza uma campanha de conscientização ambiental que oferece descontos na fatura de energia do consumidor. De acordo com o órgão ambiental, o objetivo da ação é possibilitar a devida destinação de resíduos sólidos recicláveis, incentivando o hábito de reciclar através de desconto na conta de luz do participante.

O valor dos descontos é calculado no momento da entrega do material, de acordo com o tipo e peso dos resíduos, sendo registrado, no ato, no número de usuário da conta a ser debitada o desconto. Basta levar documento e o número da conta contrato em que deseja receber o desconto.

A campanha segue até esta sexta-feira, na sede do Ibama localizada na Tv. Lomas Valentina, 907. Serão aceitos resíduos de plástico, papel, metal e óleo de cozinha.