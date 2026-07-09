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Economia

Caminhoneiros ameaçam greve caso Alcolumbre não paute MP do frete e texto perca validade

Medida provisória, que reforça regras do frete rodoviário, é vista como crucial para a segurança e autonomia dos transportadores.

Estadão Conteúdo

Representantes dos caminhoneiros ameaçam uma greve geral caso a medida provisória (MP) 1.343/2026 não seja pautada para votação no plenário do Senado Federal pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP) e acabe caducando. O prazo para que o texto seja pautado é dia 16 de julho.

O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, afirmou que a categoria está "indignada" com Alcolumbre por não inserir o texto em votação e que responsabilizarão ele por uma eventual greve.

"Presidente Davi Alcolumbre, o senhor não queira deixar a MP caducar. O senhor vai segurar uma greve nacional no teu nome", disse em vídeo gravado pelo líder do movimento.

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A MP foi editada pelo governo federal em março deste ano para reforçar o cumprimento da política de pisos mínimos do frete rodoviário. Entre outros pontos, a proposta torna obrigatório o registro das operações de transporte por meio do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) e cria mecanismos para punir empresas e transportadores que contratarem fretes abaixo dos valores mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo Landim, a perda de validade da medida provisória representaria um retrocesso para a categoria, que vê no texto uma forma de ampliar a segurança e autonomia da categoria. "Para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, porque muitos transportadores estão sem conseguir trabalhar."

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Palavras-chave

FRETE/MP/PISO MÍNIMO/CATEGORIA/PEDIDO/VOTAÇÃO/AMEAÇA/GREVE
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