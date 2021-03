Calendário do auxílio sai ainda em março e pagamento começa em abril

O calendário de pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial deverá ser divulgado pelo governo na semana do dia 22 de março. Com isso, os primeiros repasses para os cerca de 46 milhões de beneficiários deverão chegar à conta no começo de abril. A informação é do blog do Nolasco.

Antes disso, na próxima segunda-feira (15), o Congresso promulgará a PEC Emergencial. Na semana seguinte, o governo vai soltar a Medida Provisória para liberar o pagamento, já com o cronograma de repasses embutido.

Os valores vão variar de R$ 175, no caso de homens que vivem sozinhos, a R$ 375, no caso de mulheres que são chefe de família. A maioria dos beneficiários, porém, será R$ 250. O prazo de pagamento será de quatro meses.

Antes de enviar o dinheiro, o governo deve fazer um pente-fino nos indicadores de trabalho, como o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, além do cruzamento de dados com a Carteira Digital de Trabalho. O objetivo é excluir quem já voltou a trabalhar e não necessita mais da ajuda federal.

Para ter direito, o cidadão não pode ter renda familiar, por pessoa, acima de meio salário (R$ 550) mínimo, limitada a 3 salários mínimos (R$ 3.300).