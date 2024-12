Calendário de pagamentos do bolsa família 2025 é divulgado: saiba as datas

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025. O repasse dos valores começa no dia 20 de janeiro e será realizado conforme o final do Número de Identificação Social (NIS), que consta no cartão do programa.

Quem possui NIS com final 1 será o primeiro a receber, no dia inicial do pagamento. Depois, os repasses seguem em ordem nos dias úteis até contemplar quem tem NIS com final 0.

Quando os pagamentos acontecem?

Os valores serão disponibilizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Em dezembro, há uma exceção: o pagamento começa no dia 10 e termina antes do Natal, para que as famílias possam se planejar para as festas de fim de ano.

Qual o valor do Bolsa Família?

O valor básico do benefício é de, no mínimo, R$ 600 por família. Contudo, há adicionais para algumas composições familiares:

R$ 150 por criança com até 6 anos.

R$ 50 por criança entre 7 e 11 anos, adolescente de 12 a 18 anos, gestante ou lactante.

Como evitar a perda do benefício?

Para manter o benefício, é necessário atualizar os dados no Cadastro Único (CadÚnico) a cada 24 meses. A pessoa responsável pela família deve comparecer a um posto de atendimento, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para atualizar as informações da renda familiar e dos documentos dos integrantes da casa.

Quem pode participar?

Podem receber o Bolsa Família famílias que tenham renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para saber se sua família se enquadra, basta somar toda a renda da casa e dividir pelo número de moradores.

Além disso, é preciso cumprir algumas condições:

Manter crianças e adolescentes matriculados e frequentando a escola.

Garantir o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes).

Atualizar as carteiras de vacinação de todos os membros da família.

Como se cadastrar?

O primeiro passo é se inscrever no Cadastro Único, que inclui famílias de baixa renda em diversos programas sociais. A inscrição pode ser feita em postos do CRAS ou prefeituras. No entanto, estar cadastrado no CadÚnico não garante automaticamente o Bolsa Família — a inscrição será avaliada pelo MDS.

Como sacar os valores?

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir a uma agência. Também é possível usar o cartão virtual do app para realizar compras na função débito ou efetuar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal.