Caixa adota linhas de crédito para projetos de energia solar para residências

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal abriu espaço para linhas de crédito ao cidadão que planeja instalar um sistema de geração de energia solar em casa. A novidade, chamada de Caixa Energia Renovável, pode financiar até 100% do projeto. As informações são do portal IG.

Segundo o banco, a nova linha de crédito depende das condições financeiras dos clientes e inclui os custos para a aquisição dos equipamentos de instalação. Para os sistemas residenciais, a Caixa cobra taxas a partir de 17% ao mês, possibilitando ao contratante um prazo de 180 dias para pagar a primeira parcela. Além disso, o financiamento pode durar até 60 meses.

A instituição também informa que a nova linha de crédito será oferecida em duas modalidades: uma sem garantias (que tende a ter taxas mais altas), outra com caução de aplicações financeiras de renda fixa.

Ainda não há informação sobre quando, exatamente, a nova linha de crédito será liberada. O banco informou apenas que a novidade estará disponível em suas agências em breve.

Vale destacar que a instituição também lançou linhas de crédito para energia renovável direcionadas a pessoas jurídicas e ao setor de agronegócio.