CAGED: Brasil gera mais de 159 mil empregos formais em outubro

Os dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência, apontam que 159.454 pessoas conseguiram uma oportunidade de emprego com carteira assinada no mês de outubro deste ano.

O chamado estoque de empregos formais atingiu a marca de 42.998.607 de vagas ocupadas, após 1.789.462 contratações e 1.630.008 demissões ocorridas no mês passado.

O setor de serviços se destacou com a geração de 91.294 vagas formais; seguido do comércio, que apresentou um saldo positivo de 49.356 novos postos. Na sequência aparece a indústria e a construção civil, com 14.891 e 5.348 mil postos de trabalho gerados, respectivamente. Apenas a agropecuária registrou saldo negativo, com fechamento de 1.435 postos formais.

O resultado foi positivo em 26 estados do país, com destaque para a região Sudeste, onde foram geradas mais de 80.740 vagas de emprego. No acumulado do ano, o saldo positivo chega a 2.320.252 de vagas, decorrente de 19.445.198 admissões e 17.124.946 desligamentos. Nos últimos 12 meses, o total de empregos gerados chegou a 2.340.457.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)