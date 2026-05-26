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Economia

CAE do Senado convoca presidente do BRB para explicar transações com Master

Inicialmente, o requerimento era para convidar o presidente do BRB, mas foi transformado em convocação, em que há obrigação de comparecimento

Estadão Conteúdo
fonte

Nelson Antônio de Souza, presidente do Banco de Brasília (BRB) (Divulgação)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 26, um requerimento para convocar o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, a explicar as operações do banco público com o Master. Segundo o presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), a intenção é ouvir Nelson Antônio na próxima terça-feira, dia 2.

Inicialmente, o requerimento era para convidar o presidente do BRB, mas foi transformado em convocação, em que há obrigação de comparecimento.

"Desde janeiro, o BRB não publica balanço. Nessa lógica, ele não vem nunca depor na comissão. Vou transformar o requerimento de convite em convocação. Vamos convocá-lo para terça-feira", disse Calheiros, durante sessão da comissão.

A comissão tem um grupo de trabalho para supervisionar as investigações sobre as fraudes do Master.

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